پکن: اقدامات آمریکا علیه ایران خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پکن به تحرکات نظامی جدید آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.
وزارت امور خارجه چین بیان کرد: محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، همراه با افزایش حضور نظامی ایالات متحده، تنها تنشها در منطقه را تشدید میکند.
این وزارتخانه تاکید کرد که این محاصره «خطرناک و غیرمسئولانه» است.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: آتشبس تنها راه برای کاهش تنش در اوضاع است.
در همین راستا، وزارت امور خارجه چین گزارشهای مربوط به حمایت تسلیحاتی پکن از ایران را تکذیب کرد و آنها را افتراء و کذب توصیف کرد.
نظر شما