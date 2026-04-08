به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، بر ضرورت گنجاندن نام لبنان در توافق آتش‌بس دستیابی شده در خاورمیانه تأکید کرد. وی روز چهارشنبه پس از تماس تلفنی با یوسف رجی، همتای لبنانی اش، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: لبنان باید بخشی از توافق آتش‌بسی باشد که امروز در خاورمیانه حاصل شد.

وزیر امور خارجه اسپانیا در ادامه افزود: در گفتگو با همتای لبنانی خود، بر حمایت از حاکمیت لبنان، مخالفت با حملات حزب‌الله و حملات اسرائیل و همچنین حمایت از نیروهای یونیفل تأکید کردم.

در حالی که ایران، پاکستان به عنوان کشور میانجی برای توافق میان تهران و واشنگتن و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، اعلام کرده‌اند که لبنان مشمول آتش‌بس 2 هفته ای است، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده که لبنان شامل این توافق نیست و به حملات خونین خود به این کشور عربی ادامه می‌دهد.

در همین راستا، اسپانیا امروز چهارشنبه کاردار رژیم صهیونیستی را به منظور اعتراض به «بازداشت بی‌دلیل» یک صلح‌بان اسپانیایی سازمان ملل در لبنان از سوی اشغالگران قدس احضار کرد.

وزارت امور خارجه اسپانیا این خبر را پس از آن رسانه ای کرد که نظامیان صهیونیست دیروز سه شنبه پس از متوقف کردن یک کاروان لجستیکی یونیفل در جنوب لبنان، یک صلح‌ بان را برای مدت کوتاهی بازداشت کردند.

مارگاریتا روبلز وزیر دفاع اسپانیا امروز چهارشنبه در این خصوص اعلام کرد که این سرباز اسپانیایی بخشی از یک گروه تحویل‌ دهنده تدارکات بود و به مدت حدود یک ساعت توسط صهیونیست ها بازداشت شد.

مادرید این اقدام صهیونیست ها را «کاملا غیرقانونی و غیرقابل قبول» توصیف کرد.