تعلیق ارسال تسلیحات آمریکا به استونی به دلیل شرایط منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، «هانو پوکور» وزیر دفاع کشور استونی امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که آمریکا تحویل مهمات به استونی را حداقل تا پایان درگیری در ایران متوقف کرده است.

وزیر دفاع کشور استونی در ادامه هشدار داد که اگر جنگ ادامه یابد، تالین ممکن است نیاز به تجدیدنظر در تصمیمات قبلی خود در مورد خریدهای دفاعی اش داشته باشد.

این موضع گیری پس از گزارش رسانه‌ای مبنی بر تعلیق ارسال برخی از محموله‌ های سلاح توسط واشنگتن به متحدانش انجام شد.

ارزش محموله ها برای امسال و سال آینده به ده‌ ها میلیون یورو می‌ رسد، اگرچه ارقام و جدول زمانی دقیق فاش نشده است.