هشدار هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ وزش باد شدید و گرد و خاک در راه است

فاطمه زارعی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، طی امروز و فردا در غالب نقاط خراسان جنوبی وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود که میتواند موجب کاهش دید افقی و بروز اختلال در تردد شود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: تا پایان هفته جاری روند کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در شبانهروز گذشته، سربیشه با ۵ درجه سلسیوس خنکترین و بندان با ۳۶ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.
زارعی همچنین گفت: در این مدت، نوسانات دمایی در مرکز استان (بیرجند) بین ۹ تا ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.
