وظایف مؤمنان در شرایط جنگی از نگاه قرآن 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی هاشمی، پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم عزاداری شهادت حضرت امام صادق (ع) در دفتر نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با استناد به مضامین نورانی آیات ۱۰ و ۱۱ از سوره صف ناظر به فضای بعد از جنگ احد که همچون امروز در کشورمان یک فضای جنگی بود، اظهار کرد: دستورهایی که مؤمنان در شرایط جنگی و بعد از جنگ باید رعایت کنند، در این سوره مطرح شده است.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه خدای سبحان در این آیات به طرح معامله‌ای با مؤمنان می‌پردازد، ادامه داد: مؤمنان نیز این معامله را می‌پذیرند که ناظر بر ۲ کار در حوزه‌های اعمال و رفتار است و در ادامه نیز، چهار اثر برای این داد و ستد آنان با خدای متعال ذکر می‌شود.

هاشمی بیان کرد: خدا از مؤمنان می‌خواهد که در این فضای جنگی اولاً به خدا و رسولش ایمان بیاورند. مؤمنان در ساحت ایمان و اندیشه باید بپذیرند که هر آنچه خدا و رسول (ص) می‌گویند حق است و باید به این باور برسند؛ کار دوم مؤمنان این است که با مال و جانشان اهل جهاد در راه خدا باشند.

وی با تصریح اینکه مؤمنان در شرایط جنگی اموال خود را برای دفاع از رزمندگان اسلام انفاق می‌کنند، گفت: مومنان همچنین در صورت نیاز باید در میدان نبرد حاضر شوند و در وسط میدان با دشمن جنگ کنند. کسانی هم که توان رزم ندارند باید با مالشان به نصرت جبهه حق بروند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان نصرت جبهه حق با اموال در چند جای دیگر قرآن نیز مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: هیچ‌کس در این دنیا مالک دائمی مالی نیست بلکه همه اموال متعلق به پروردگار هستند چرا که به تصریح قرآن، ما از خدا هستیم و همه به سوی خدا باز می‌گردیم.

عاقبت بُخل‌ورزی در یاری رساندن جبهه حق

هاشمی با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره توبه و تأکید بر ایمان به خدا، یادآور شد: خدا به ما بشارت می‌دهد که در معامله الهی، سود نهایی به مومنان تعلق می‌گیرد چرا که اگر در جهاد در راه خدا مال خود را ایثار کنند، همچون حضرت خدیجه (س) جایگاه ابدی آنها بهشت برین خواهد بود و اگر جان خود را با خدا معامله کنند، به فیض عظیم شهادت نائل می‌شوند.

وی در خصوص اشارات قرآن ناظر به افرادی که در یاری رساندن جبهه حق بُخل می‌ورزند، بیان کرد: قارون بر طبق نص صریح قرآن، از ۹ تا چهل کلیددار داشت که انسان‌های توانمند و ثروتمندی بودند اما حق واجب مالش را پرداخت نمی‌کرد زیرا قائل بود خودم برای این مال زحمت کشیدم و جمع کردم و دسترنج خودم را به دیگران نمی‌دهم.

هاشمی اظهار کرد: زمانی که قارون ثروتش را به‌جا و درست خرج نکرد، زمین به اذن الهی دهان باز کرد و خودش و ثروتش را بلعید و در خود فرو برد. خدا نیازی به مال ما ندارد چرا که خدا غنی است.

این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه خدا در قرآن وظایف مؤمنان در شرایط جنگی را مشخص کرده است، افزود: باید جبهه حق را با مال و جان خود یاری بدهیم که آثار و برکات این نصرت‌ها نیز در آیات ۱۰ و ۱۱ سوره مبارکه صف می‌توانیم ببینیم.