۴ سارق و یک مالخر در شاهین شهر دستگیر شدند

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از کارگاهها و اماکن خصوصی در حومه شاهینشهر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، کارآگاهان موفق به شناسایی اعضای یک باند چهار نفره شدند که در زمینه سرقت از کارگاهها فعالیت داشتند و در نهایت طی عملیاتهای هماهنگ، این افراد دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه با اشاره به شناسایی و دستگیری یک مالخر در این پرونده تصریح کرد: این فرد اقدام به خرید اموال مسروقه از سارقان میکرد که با هوشیاری پلیس شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ بدیعیان خاطرنشان کرد: در بازرسیهای انجامشده، تعداد زیادی اموال مسروقه کشف شد و متهمان در تحقیقات پلیس به ۸ فقره سرقت اعتراف کردند.
وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
