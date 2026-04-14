مرگ یک راس مرال در پناهگاه سمسکنده

علیرضا ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط‌بانان پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده در حین پایش‌های دقیق و مستمر خود با هدف بررسی وضعیت سلامت جمعیت مرال‌ها، با لاشه یک رأس مرال نر مواجه شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از مشاهده لاشه، اقدامات لازم برای بررسی علت تلف شدن این گونه در دستور کار قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم با دامپزشک معتمد انجام شد.

ابراهیمی ادامه داد: دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با حضور در محل، عملیات کالبدگشایی و معاینات بالینی دقیق را روی لاشه انجام داد.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های تخصصی تصریح کرد: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، این مرال جوان که حدود ۱۰ ماه سن داشت، بر اثر ابتلا به عفونت شدید در ناحیه پریکارد (بافت اطراف قلب) تلف شده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش مازندران با تأکید بر اهمیت پایش‌های مستمر در این پناهگاه گفت: رصد روزانه وضعیت سلامت گونه‌های شاخص به‌ویژه مرال‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی محیط‌بانان در پناهگاه سمسکنده است تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده یکی از مهم‌ترین مراکز تکثیر در اسارت مرال در کشور محسوب می‌شود که با هدف حفظ و احیای این گونه ارزشمند فعالیت می‌کند.

ابراهیمی افزود: در این مرکز، برنامه‌های زنده‌گیری، نگهداری و تکثیر مرال‌ها با هدف رهاسازی در زیستگاه‌های طبیعی جنگل‌های هیرکانی اجرا می‌شود تا از کاهش جمعیت این گونه جلوگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت مرال در کشور گفت: مرال یا گوزن قرمز، بزرگ‌ترین گونه گوزن در ایران است که طی سال‌های اخیر به دلیل عواملی همچون شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاه‌های طبیعی، در فهرست گونه‌های در معرض تهدید قرار گرفته است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش مازندران تأکید کرد: پناهگاه‌هایی مانند سمسکنده نقش بسیار مهمی در حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه دارند و می‌توانند به‌عنوان یکی از آخرین امیدها برای بقای مرال در جنگل‌های هیرکانی ایفای نقش کنند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش محیط‌بانان اظهار کرد: پایش مستمر و دقیق حیات‌وحش، مهم‌ترین ابزار برای مدیریت و حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید است و این روند با جدیت در استان ادامه خواهد داشت.