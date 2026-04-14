از عرش تنگه ایران تا عرصه تنگ آمریکا

یادداشت مهمان - حجت‌الاسلام محمدصفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی گروه کلام اسلامی و الهیات جدید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: امروز در خبرها آمده بود بار دیگر طرح و نقشه شیطان بزرگ در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس در تنگه هرمز بر آب رفته است!چند روز پیش خبر فضاحت بارش در آسمان و زمین اصفهان مطرح بود، ان شاءالله در آینده‌ای نه چندان دور خبر مرگ فضاحت بارش به گوش برسد.راستی این انقلاب تحول گر و تحول زای خمینی و خامنه‌ای چه کرده است؟ چه جرأت و جسارتی به این مردم داده است!؟

آن دو مرد بزرگ خود دل به خداوند متعال داشتند، اینها همه از خداست اما جریان جلوه های رَبّانی نیازمند مَجری و مُجری است،

تیر خدا باید از دست کسی خارج شود تا “وَما رَمَیتَ إذ رَمَیتَ وَلکنَّ اللَّهَ رَمی” نازل شود(مطلق آن آواز از شه بود ؛ گرچه از حلقوم عبدالله بود )

آری اگر در آن دوران بی نظم و نظام، رئیسعلی دلواری(‌شهادت ۱۲۹۴ش) رفت و بوشهر ماند،میرزا کوچک خان( شهادت ۱۳۰۰ش) رفت و گیلان ماند،

امروز در این نظم و نظام الهی تنگسیری(شهادت ۱۴۰۵ش) می رود نام تنگه هرمز همچنان باصلابت، خواب را از چشم شیطان بزرگ می رباید و عرصه را بر آن تنگ می نماید.جوانان تربیت شده مکتب خمینی با تدبیر خامنه‌ای و به دست تنگسیری و تنگسیری ها هستند و خواهند بود.

اگر آن روز انگلیس و روسیه دمشان را روی پشتشان گذاشتند و رفتند امروز هم آمریکا با ذلت و افتضاح خواهد رفت. ان شاءالله

آری این “تنگه” هرمز چه خوب عرصه را بر آمریکا “تنگ” کرده است! خدایا شکرت.

آری باید صبر کرد، باید خون جگر خورد تا فتح و ظفر آید به کار