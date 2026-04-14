به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشنال، نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی امارات متحده عربی زمان برگزاری‌اش را به سپتامبر ۲۰۲۶ منتقل کرد. به این ترتیب نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی (ADIBF) از 13 تا 18 سپتامبر ۲۰۲۶ (22 تا 27 شهریور) برگزار می‌شود و از زمان اصلی خود که در ماه آوریل بود، به تعویق می‌افتد.

برگزارکنندگان در ماه مارس به دلیل تشدید درگیری‌های منطقه‌ای خبر به تعویق افتادن نمایشگاه را اعلام کردند و اکنون بازه زمانی 6 روزه در ماه سپتامبر را تأیید کردند.سی و پنجمین دوره این نمایشگاه قرار بود 11 تا 20 آوریل (22 تا 32 فروردین) در مرکز نمایشگاه‌های ملی ابوظبی برگزار شود.

مرکز زبان عربی ابوظبی (ALC) دلیل به تعویق انداختن این رویداد را شرایط فعلی منطقه ذکر و اعلام کرد نگرانی برای ناشران، غرفه‌داران و شرکای بین‌المللی که در حال بررسی اختلالات سفر هستند، موجب این امر شده است.پس از جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران که موجب اختلال گسترده در ترافیک هوایی در سراسر خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها برای امنیت تأمین انرژی شد، این تصمیم گرفته شد.

این دومین تعویق در تاریخ برگزاری این نمایشگاه است و دوره ۲۰۲۰ به دلیل کووید، لغو شده بود.نمایشگاه کتاب ابوظبی از رویدادهای مهم انتشاراتی خاورمیانه محسوب می شود و دوره ۲۰۲۵ میزبان تقریباً ۱۴۰۰ غرفه‌دار از ۹۶ کشور بود که کتاب‌هایی را به بیش از ۶۰ زبان ارائه کردند. نمایشگاه ۲۰۲۴ نیز ۱۳۵۰ ناشر از ۹۰ کشور را به خود جذب کرد و بیش از ۲۳۱ هزار بازدیدکننده داشت و ۱۶۰۱۵۲ نسخه کتاب فروخت.

چشم‌انداز تغییر این تغییر زمان، چالش‌های لجستیکی را برای متخصصان نشر که جلسات حقوق نشر و برنامه‌های نویسندگان برنامه‌ریزی شده دارند، ایجاد می‌کند. تغییر به ماه سپتامبر، ADIBF را به نمایشگاه کتاب فرانکفورت که 7 تا 11 اکتبر(15 تا 19 مهر) برگزار می‌شود، نزدیک‌تر می‌کند و پس از آن نمایشگاه شارجه برگزار خواهد شد و احتمالاً برنامه پاییزی فشرده‌ای را برای ناشران بین‌المللی ایجاد می‌کند.اختلالات زنجیره تأمین منطقه‌ای از قبل بر این صنعت تأثیر گذاشته و افزایش هزینه‌های حمل و نقل هوایی و لغو پوشش بیمه خطر جنگ برای کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس، توزیع کتاب را پیچیده کرده است.