به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس ۲۰۲۶، روز پنجشنبه ۲۳ آوریل، توسط «قیس سعید»، رئیس جمهور این کشور، در کاخ نمایشگاه در الکرام افتتاح شد. این نمایشگاه که چهلمین دوره خود را برگزار می‌کند، تا ۳ مه ۲۰۲۶ با شعار «آنگاه که کتاب به وطن بدل می‌شود» ادامه خواهد داشت.

رئیس‌جمهور تونس در جریان بازدید خود از غرفه‌های مختلفی از جمله ناشران خصوصی، مراکز دانشگاهی، وزارت آموزش، وزارت فناوری ارتباطات، وزارت دفاع، و چندین نهاد فرهنگی بازدید کرد. همچنین از غرفه‌های کشورهای مختلف مانند الجزایر، فلسطین، عمان، ایران و روسیه و نیز سازمان الکسو دیدن کرد. این دوره از نمایشگاه که، جمعه، برای عموم افتتاح شد، شاهد مشارکت ۳۹۴ ناشر، از جمله ۲۱۰ ناشر خارجی و ۱۸۴ ناشر از تونس، با بیش از ۱۴۸۰۰۰ عنوان کتاب است.

امسال این نمایشگاه میزبان ۳۷ کشور است که جمهوری اندونزی میهمان افتخاری آن است، اقدامی که نشان دهنده جهت گیری تونس به سمت تعمیق پل‌های ارتباطی فرهنگی با فضای آسیا و افزایش فرصت‌های تبادل فرهنگی بین دو کشور است. در این دوره، چهره‌های برجسته ادبی از جمله سعید خطیبی، برنده جایزه جهانی رمان عربی ۲۰۲۶، حضور دارند. برنامه ویژه کودکان شامل ۲۱۶ فعالیت در هفت بخش و با مشارکت ۷۵ نهاد است که ترکیبی از هنرهای سنتی و فناوری‌های نوین را ارائه می‌دهد.

این دوره شامل مجموعه‌ای از سمینارهای فکری خواهد بود که به مسائل جاری، از جمله چالش‌های ترجمه، رابطه بین رمان و سینما در تونس و تکامل شعر، می‌پردازد. سایر سمینارها به سرقت ادبی دیجیتال و حقوق مالکیت معنوی و همچنین سمینار ویژه‌ای در مورد اندیشه ابن رشد، به مناسبت نهصدمین سالگرد تولد او، خواهند پرداخت. هشت جایزه در زمینه‌های خلاقیت ادبی و فکری و نشر، با هدف تشویق تولید فرهنگی ملی و پرورش نوآوری، اهدا خواهد شد.

به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در تونس، غرفه ایران در این نمایشگاه راه اندازی شده است. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس، رئیس‌جمهور تونس، از غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز بازدید کرد.

در جریان این بازدید، «میرمسعود حسینیان» سفیر ایران در تونس، نسخه‌ای چاپی از یک قرآن کریم نفیس را که نگارش آن به قرن اول هجری قمری بازمی‌گردد ‌به ایشان تقدیم کرد. در این بازدید «جعفر مروارید» رایزن فرهنگی جدید ایران نیز حضور داشت. در غرفه جمهوری اسلامی ایران نمادهایی از تجاوز نظامی آمریکایی ـ‌ صهیونیستی به کشورمان به ویژه شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب به نمایش در آمده است.

نماینده انتشارات بین‌المللی نخل سبز در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس در گفت‌وگو با دیپلماسی کتاب پیرامون وضعیت این نمایشگاه گفت: اگرچه فضای این نمایشگاه از نظر امکانات و طراحی قابل قیاس با بقیه نمایشگاه‌های کتاب عربی نیست و بسیار ضعیف‌تر است اما استقبال از غرفه ایران و ابراز همبستگی بازدیدکنندگان نمایشگاه با مردم ایران بسیار پر رنگ و قابل توجه است.