به گزارش خبرنگار مهر ، جعفری آذر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جنگ امروز ما جنگی است که در میدان نظامی و به‌ویژه در عرصه رسانه و روایت، به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود.

وی افزود:خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ما در این میدان، رزمندگان خط مقدم جنگ روایت‌ها هستند.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اختلال در زیرساخت‌های اینترنتی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش منابع درآمدی، فشار مضاعفی بر اصحاب رسانه وارد کرده و در برخی موارد به تعدیل نیرو و تضعیف رسانه‌ها انجامیده است و در چنین شرایطی، حمایت از معیشت خبرنگاران یک ضرورت جدی و فوری است.

جعفری در پایان خاطر نشان کرد:تقویت رسانه‌های داخلی و حمایت از خبرنگاران، به معنای تقویت جبهه انقلاب در جنگ روایت‌ها و حفظ امنیت روانی جامعه است.