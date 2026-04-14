محمدزاده:فهرست نهایی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به زمان برگزاری انتخابات افزود: یازدهم اردیبهشتماه امسال انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو» و بستانآباد و همچنین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در استان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اسامی دو نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز قطعی شده و مراحل بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی همچنان در حال انجام است که پس از نهایی شدن اطلاعرسانی عمومی خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان درباره مهلت تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: تبلیغات نامزدهای مجلس خبرگان از ۲۶ فروردین آغاز میشود و نامزدها تا نهم اردیبهشت، به مدت ۱۵ روز، امکان فعالیت تبلیغاتی خواهند داشت.
محمدزاده مدت زمان تبلیغات نامزدهای شوراهای اسلامی شهرها را هفت روز اعلام کرد و افزود: این مهلت از سوم اردیبهشت آغاز شده و نهم اردیبهشت به پایان میرسد.
