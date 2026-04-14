به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مسئولان هیئت فوتبال استان تهران پیرامون صدور مجوز از سر گیری تمرینات و مسابقات لیگ های فوتبال استان تهران برگزار شد.

در این جلسه سید میرشاد ماجدی(رئیس)، مجید محمدی(نایب رئیس)، غلامرضا جباری(دبیرکل) و علی فیض الله زاده(مدیرحوزه ریاست) حضور داشتند و درباره ادامه مسابقات در استان تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه ابعاد مختلف درباره از سر گیری مسابقات و تمرینات با توجه شرایط کنونی کشور مورد بررسی مسئولان قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید تا صدور مجوز قطعی فعالیت های ورزشی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران هیچ گونه مسابقاتی در سطح استان تهران انجام نشود.

بنابراین تا زمانی که اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجوز برگزاری فعالیت های ورزشی در سطح استان را صادر نکند، هیئت فوتبال استان تهران نیز مسابقات خود را برگزار نخواهد کرد.

در این جلسه سید میرشاد ماجدی، ریاست محترم هیئت فوتبال استان تهران ضمن اعلام آمادگی کامل هیئت فوتبال استان تهران در صورت صدور مجوز از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و دیگر نهادهای مربوطه برای از سرگیری مسابقات، بر حفظ سلامت و امنیت جامعه فوتبال استان تهران تاکید کردند.