۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

واژگونی خودروی پراید در جویبار ۷ نفر را مصدوم کرد

واژگونی خودروی پراید در جویبار ۷ نفر را مصدوم کرد

جویبار - رئیس جمعیت هلال‌احمر جویبار از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور لاریم ـ ساری و مصدومیت هفت نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور لاریم ـ ساری و مصدومیت هفت نفر در این حادثه خبر داد و گفت: این حادثه در محدوده کیامحله جویبار رخ داد و پس از تماس مردمی، یک تیم عملیات امداد و نجات از پایگاه شهدای کوهی‌خیل به محل اعزام شد.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، عملیات رهاسازی سرنشینان گرفتار در خودرو را انجام دادند و اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی برای مصدومان انجام گرفت.

به گفته نصیری، دو نفر از مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر و سایر افراد مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان عزیزی جویبار منتقل شدند.

کد مطلب 6800897

