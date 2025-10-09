انفجار گاز در جویبار به چند واحد مسکونی آسیب زد

محمد مدانلو فرماندار جویبار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حادثه انفجار گاز در یکی از واحدهای مسکونی رخ داد و بهمحض اطلاع، تیمهای امداد و نجات، آتشنشانی، اداره برق، شرکت گاز و نیروهای انتظامی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مهار حادثه و تأمین ایمنی انجام گرفت.
مدانلو با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، نشت گاز عامل وقوع انفجار بوده است. شدت انفجار به حدی بوده که واحدهای همجوار دچار خسارات شدند و شیشههای ساختمانهای اطراف نیز شکست.
وی با تأکید بر اینکه در زمان وقوع انفجار فردی در واحد مبدأ حضور نداشته است، اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و تنها چند نفر به صورت سطحی مصدوم شدند که به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
فرماندار جویبار همچنین بر لزوم رعایت نکات ایمنی و بررسی دورهای سیستمهای گازرسانی در منازل مسکونی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نشتی یا بوی گاز، فوراً با مراکز امدادی تماس بگیرند.
