آشوبی: رفع کمبودهای بیمارستان آستارا در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی ظهر سه‌شنبه در سفر خود به آستارا با همراهی علی درمانی فرماندار و ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید بهشتی بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفت.

آشوبی در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با بیماران و کادر درمانی، بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و رعایت اخلاق حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: بیمارستان شهید بهشتی نقشی حیاتی در تأمین سلامت مردم آستارا دارد و مصمم هستیم با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی نسبت به رفع کمبودها و تقویت امکانات اقدام کنیم.

وی همچنین از تلاش شبانه‌روزی پزشکان و پرستاران قدردانی کرد و خواستار حفظ روحیه جهادی در ارائه خدمات شد.

ضرورت تسریع در روند توسعه و تجهیز بیمارستان آستارا

در ادامه، «علی درمانی» فرماندار آستارا با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بیمارستان، بر ضرورت تسریع در روند توسعه و تجهیز این مرکز درمانی تأکید کرد و گفت: رفع نیازهای ضروری بیمارستان شهید بهشتی باید در اولویت قرار گیرد تا خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه شود.

پیگیری تأمین اعتبارات لازم برای ارتقای سطح خدمات بیمارستان شهید بهشتی



«ولی داداشی» نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از این بازدید، قول پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی کادر درمانی و بیماران را داد و افزود: تأمین اعتبارات لازم برای ارتقای سطح خدمات بیمارستان شهید بهشتی از طریق ظرفیت‌های قانونی مجلس پیگیری خواهد شد.

در پایان این بازدید، جلسه‌ای با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری و نماینده مجلس برگزار شد تا نیازهای بیمارستان به‌طور دقیق بررسی و برنامه عملیاتی برای رفع آن‌ها تدوین شود.