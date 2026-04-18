نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو پایدار طی روزهای شنبه و یکشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این دو روز وزش باد و آسمان در اکثر ساعتها صاف و آفتابی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: از روز دوشنبه با عبور امواج ناپایدار سطوح میانی جو، بتدریج افزایش ابر همراه با افزایش باد و در ساعتهای بعدازظهر در پارهای از نقاط بهویژه جنوب شرق خراسان شمالی، بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: از ساعتهای اولیه شب دوشنبه تا صبح سهشنبه، در اکثر مناطق خراسان شمالی بهویژه نوار مرکزی، بارش باران و در پارهای از نقاط رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه گرفتگی پیشبینی میگردد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: موج دوم بارشها از اواسط شب چهارشنبه تا صبح پنجشنبه در اکثر مناطق خراسان شمالی بهویژه نیمه شرقی خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: روند نسبی افزایش دما تا اواسط هفته در خراسان شمالی قابل انتظار است.
داداشی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه سرچشمه با کمینه دمای صفر درجه و گرمترین نقطه از ایستگاه اسماعیلآباد اسفراین با بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۲ و بیشینه آن ۱۵ درجه سانتیگراد بوده است.
