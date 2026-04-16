به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد غفاری صبح پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز آموزش معارف اسلام ناب در استان گلستان با اشاره به مفهوم «اسلام ناب» اظهار کرد: این واژه به‌طور طبیعی دلالت بر تمایز یک خوانش اصیل از اسلام در برابر سایر قرائت‌ها دارد و ضروری است به‌صورت دقیق مشخص شود که این تمایز در برابر چه جریان‌ها و برداشت‌هایی تعریف می‌شود.

وی با طرح این پرسش که آیا اصول پنج‌گانه دین برای برپایی انقلاب اسلامی کافی است یا نیاز به بازخوانی و تبیین عمیق‌تری وجود دارد، افزود: آنچه امکان تحقق انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند، نوع خاصی از فهم توحید، امامت، عدالت و معاد است؛ فهمی که بتواند به حرکت اجتماعی و تمدنی منجر شود.

غفاری با اشاره به وجود «جریان‌های قلابی» در برابر اسلام ناب، اظهار کرد: یکی از این جریان‌ها، اسلامی است که قرآن دارد اما از امام و ولایت تهی است و در برابر ظلم، سکوت می‌کند. نمونه دیگر، قرائتی است که اگرچه اصول دین را می‌پذیرد، اما فاقد هرگونه حرکت و برنامه برای پیشرفت اجتماعی است و جامعه را به انفعال می‌کشاند.

وی همچنین به جریان موسوم به «اسلام اشرافی» اشاره کرد و گفت: این جریان تلاش کرده با ظاهری انقلابی، خود را به‌عنوان نماینده انقلاب معرفی کند، در حالی که با فاصله گرفتن از آرمان‌های اصیل، به بدنه اجتماعی انقلاب آسیب زده است.

این استاد حوزه با تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در پاسخ به مسائل روز جامعه خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های جدی، فاصله گرفتن برخی مراکز علمی از «پرسش‌های میدانی» جامعه است؛ در حالی که حوزه‌ها باید پیشگام تبیین الگوی پیشرفت اسلامی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و تمدنی باشند.

غفاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «نبرد حق و باطل» در عرصه جهانی گفت: این تقابل امروز صرفاً محدود به میدان نظامی نیست، بلکه به عرصه روایتگری کشیده شده و حتی اندیشمندانی از کشورهای مختلف نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت روایت در این نبرد اظهار کرد: تأثیر قلم در روایت این صحنه، از سلاح نظامی کمتر نیست؛ چراکه این روایتگران هستند که پیروزی تاریخی را تثبیت می‌کنند.

این استاد دوره اسلام ناب، با برشمردن ابعاد مختلف این نبرد، افزود: تبدیل این تقابل به یک «واقعه قدسی»، نقش‌آفرینی مردم به‌عنوان عنصر اصلی جهاد، به چالش کشیده شدن تصور شکست‌ناپذیری دشمن، استحکام ساختار نظام اسلامی و ضرورت تبیین دقیق دستاوردهای میدانی، از جمله محورهایی است که باید در روایت این نبرد مورد توجه قرار گیرد.

غفاری با تأکید بر ضرورت مقابله با فتنه‌ها و تحقق حاکمیت توحید، گفت: این نبرد فرصتی برای پالایش درونی جبهه اسلام و تقویت مسیر تحقق آرمان‌های الهی است و همه وظیفه دارند در این مسیر، نقش فعال و مسئولانه ایفا کنند.