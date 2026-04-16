به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین صبح پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز آموزش معارف اسلام ناب در استان گلستان اظهار کرد: هدف از راهاندازی این مراکز، تعمیق و گسترش معارف دینی و انقلابی در سطح جامعه و حرکت در مسیر تحقق یک بعثت فکری و فرهنگی است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه آموزشهای معارفی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش گفتمانهای اصیل دینی در جامعه هستیم و این مراکز میتوانند نقش مؤثری در ارتقای سطح معرفتی و فکری مخاطبان ایفا کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: این مراکز آموزشی در پنج محور اصلی شامل معارف توحیدی، معارف معنوی، معارف تمدنی، معارف ولایی و معارف انقلابی فعالیت خواهند کرد و تلاش میشود این مفاهیم بهصورت عمیق و کاربردی به مخاطبان منتقل شود.
گرزین با تأکید بر اهمیت گفتمانسازی در شرایط کنونی اظهار کرد: اگر بخواهیم سطح آگاهی و مقاومت اجتماعی در جامعه افزایش یابد، باید بهصورت جدی به تولید و ترویج گفتمانهای دینی و انقلابی توجه کنیم.
وی همچنین از آغاز دورههای آموزشی این مراکز همزمان با افتتاح خبر داد و گفت: در گام نخست، دورههای آموزشی با حضور اساتید برگزار میشود و در ادامه، این آموزشها بهصورت گسترده در سطح استان توسعه خواهد یافت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به همافزایی دستگاههای فرهنگی در استان افزود: خوشبختانه امروز تعامل و همدلی مناسبی میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان شکل گرفته که میتواند زمینهساز تقویت این حرکت و اثرگذاری بیشتر آن در جامعه باشد.
وی تأکید کرد: استمرار این مسیر نیازمند همراهی نخبگان، اساتید و فعالان فرهنگی است تا بتوان گامهای مؤثرتری در جهت ارتقای سطح معرفتی جامعه برداشت.
