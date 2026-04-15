۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

توقیف میلیاردی اموال یک معاند در همدان

توقیف میلیاردی اموال یک معاند در همدان

با دستور قضایی، بخشی از اموال «مهرداد ماهر» در استان همدان که شامل یک آپارتمان لوکس، خودرو و میلیاردها تومان وجه نقد بود توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: با دستور مقام قضایی اموال یک معاند تابلودار به نام مهرداد ماهر که چند سالی است به خارج از کشور گریخته است توقیف و رسیدگی به پرونده او آغاز شده است.

روابط عمومی دادگستری همدان در این خصوص اعلام کرد: با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن در استان همدان داشته است توقیف شد.

این فرد که چند سالی است به خارج از گشور گریخته ، به اقدامات ضد ایرانی پرداخته و نقش موثری در شبکه همکاران دشمن در کشور و مخصوصا استان همدان داشته است.

تاکنون با دستور مقام قضایی یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی، بخشی از اموال توقیف شده مهرداد ماهر بوده است.

شناسایی اموال دیگر این فرد معاند و همکار با سرویس‌های جاسوسی و امنیتی ضد ایرانی ادامه دارد.

    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      اموال کل خانواده اش باید ضبط بشه و دستگیر بشن تا مجبور بشه برگرده و مجازات بشه.
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      متاسفانه با اظهار ندامت و توبه های فرمایشی اگر بخشیده نشوند خوب است . شغال هیچوقت قابل اصلاح نخواهد بود
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      دلمون خنک شد،لطفا بخشش در کار نباشه
    • حمید IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      خوب کاری کردین دستتون درد نکنه البته باید زودتر انجام میشد
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      خوب كرديد مال و اموال شون رو از اين مملكت بدست اوردن بعد دشمن اين كشور شدن ! مصادره كنيد تا بفهمن وطن فروشي عواقب داره
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      این پولهارا با جاسوسی برای خارجیان بدست اورده
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      اگر قوه قضاییه..از ابتدا...قاطع و بدون مماشات و بسرعت با اغتشاشگران و محرکین و‌ مجرمان خطرناک،که حداقل جرمشان مشارکت در قتل هموطنان است،برخورد بازدارنده و اموال آنها را هم مصادره و آنرا رسانه ای می‌کرد.. بسیاری از ناامنیها وخسارات و تلفات و هزینه های گزاف آن اتفاق نمی‌افتاد.. عجیب استکه..چرا تاکنون از این اهرمهای قانونی تأثیرگذار،علیه دشمنان داخلی غفلت و قصور شده است؟!!!

