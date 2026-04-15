توقیف میلیاردی اموال یک معاند در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: با دستور مقام قضایی اموال یک معاند تابلودار به نام مهرداد ماهر که چند سالی است به خارج از کشور گریخته است توقیف و رسیدگی به پرونده او آغاز شده است.

روابط عمومی دادگستری همدان در این خصوص اعلام کرد: با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن در استان همدان داشته است توقیف شد.

این فرد که چند سالی است به خارج از گشور گریخته ، به اقدامات ضد ایرانی پرداخته و نقش موثری در شبکه همکاران دشمن در کشور و مخصوصا استان همدان داشته است.

تاکنون با دستور مقام قضایی یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی، بخشی از اموال توقیف شده مهرداد ماهر بوده است.

شناسایی اموال دیگر این فرد معاند و همکار با سرویس‌های جاسوسی و امنیتی ضد ایرانی ادامه دارد.