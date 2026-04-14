۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

اپیزود «تراس» امشب روی آنتن می‌رود

اپیزود «تراس» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» سه شنبه ۲۵ فروردین پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، اپیزود «تراس» از مجموعه نمایشی «سرو، سپید، سرخ» به کارگردانی محمد علیزاده‌فرد، امشب ۲۵ فروردین ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش می شود.

«تراس» روایتگر داستان یک مستندساز است که در همسایگی خود با فردی مشکوک مواجه می‌شود و در مسیر کشف راز فعالیت‌های او، با موقعیتی پیچیده و پرتعلیق روبه‌رو می‌شود.

نیلوفر کوخانی، ستاره حسینی و مهرداد ضیایی در این اپیزود به ایفای نقش پرداخته‌اند.

اپیزود «تراس» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، امشب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک می‌رود.

