بابک خواجه پاشا کارگردان اپیزود «مرزبان» از سریال «سرو، سپید، سرخ» که از چهارشنبه ۱۹ فروردین ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش میشود، درباره ایده این اثر به خبرنگار مهر اظهار کرد: روز سوم جنگ بود که با من تماس گرفته شد. در آن روزها در خانه بودم و گویی احساس خفهگی داشتم از اینکه جنگ شده و هنوز نتوانستهام برای وطنمان کاری انجام بدهم، کاری جز سینما هم بلد نیستم. تماس گرفتند و پرسیدند که الان می توانی کاری کنی؟ و من هم با قاطعیت پاسخ مثبت دادم.
وی اضافه کرد: در همان تماس پرسیدند که ساخت یک اپیزود در هفت روز برایم امکانپذیر است؟ و من باز هم پاسخ مثبت دادم و فردا صبح همان روز هم فیلمنامه را برایشان فرستادم. آن زمان دیگر نه به اعتبار فکر کردم، نه به اینکه چه فیلمی و با چه قضاوتهایی میسازم. میخواستم به عنوان یک ایرانی کاری کرده باشم که وقتی میبینم کودکانمان شهید میشوند، حسرت نخورم از اینکه من در گوشهای کز کرده و تنها نظارهگر هستم.
خواجهپاشا درباره روند ساخت این اپیزود گفت: «مرزبان» با یک روز پیش تولید و سه روز ضبط ساخته شد. گروه به اصطلاح پای کاری را دور هم جمع کرده و در نقطه صفر مرزی ترکیه، ایران و عراق، این پروژه فیلمبرداری شد. حالا احساس بهتری دارم و حس می کنم کاری را انجام دادم که وظیفه هر فرزندی نسبت به مادرش است. اگر پای کار نبودم، دینم را ادا نکرده بودم.
کارگردان فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» تصریح کرد: البته این حس من فقط به ساخت یک اثر محدود نبود. اگر حتی لازم باشد به جزیره خارک بروم یا هر آنچه که شاید خدمتی به وطن است قطعا برای انجامش آماده هستم و خواهم بود.
وی با اشاره به همدلی همکارانش در ساخت این اثر بیان کرد: همه ما در یک موضع نسبت به ایران قرار داریم. میگویند آدم ها شبیه رفقایشان میشوند و من با کسانی که پیشنهاد حضور در این پروژه را مطرح کردم و با جان و دل این کار را پذیرفتند شباهت دارم.
خواجه پاشا با اشاره به سکوت برخی هنرمندان تصریح کرد: ما هنرمندان وطندوست زیادی داریم. شاید برخی، جلوی چشمشان پردهای افتاده باشد که اگر این پرده بیفتد، می فهمند همه چیز و همه دارایی فرد وطنش است. اگر کسی برای این سرمایه ارزش قائل نباشد و بیوطن باشد، قطعا چیز دیگری در این دنیا ندارد.
خواجه پاشا درباره حفظ کیفیت اثر در عین کوتاهی زمان تولید ادامه داد: اگرچه باید این نان را با بهترین کیفیت و پخت به دست مردم برسانیم و بهترین باشد و تلاش هم کردهایم اما شاید به دلیل محدودیت زمانی این امکان وجود نداشت. با این وجود با تمام قلب و وجودم اپیزود «مرزبان» را ساختهام.
وی در پایان بیان کرد: «مرزبان» یک هدیه است به مردم تا بدانند پای کار کشور و خواسته های آنها هستیم نه فقط زمانی که در یک جشنواره و به دنبال یک موفقیت تشویقمان میکنند بلکه هر زمانی که ایران به حضورمان نیاز دارد با سر به سمتش میدویم.
«سرو، سپید، سرخ» بهعنوان نخستین سریال با موضوع جنگ رمضان، در ۱۴ قسمت و ساختاری اپیزودیک تولید شده است. این اثر به تهیهکنندگی محمدرضا شفاه، محمدجواد موحد و حبیب والینژاد محصول سازمان هنری رسانهای اوج، سیمافیلم و موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است.
