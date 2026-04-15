به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، «پاخونه» به کارگردانی رضا کشاورز داستان یک پسر شهرستانی را روایت میکند که پس از ۲ سال تلاش، موفق شده رضایت خانواده یک دختر تهرانی را برای ازدواج جلب کند اما آغاز جنگ شرایط را تغییر میدهد.
محمد اسلامی، ساینا توکلی، ساقی زینتی، علی عامل هاشمی، سعید بحرالعلومی، امید جواهریانپارسا، سارا سراجی در این اپیزود به ایفای نقش پرداختهاند.
اپیزود «پاخونه» به تهیهکنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد امشب چهارشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک میرود.
