تردید ماندن یا رفتن در «تهران تورنتو»؛ لحظه تحویل سال در حال کار بودیم

لیلی عاج کارگردان اپیزود «تهران تورنتو» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» که تولید مشترک مرکز سیما فیلم، سازمان هنری رسانه‌ای اوج و مؤسسه شهید آوینی است درباره جزئیات این اثر

به خبرنگار مهر گفت: در این قصه، خانواده‌ای که قرار است در تاریخ ۹ اسفند کشور را ترک کنند، به‌دلیل بسته شدن مسیرها و لغو پروازها با موقعیتی بحرانی روبه‌رو می‌شوند.

وی اضافه کرد: این وضعیت اگرچه در ظاهر یک مانع جدی برای مهاجرت آن‌ها است اما در لایه‌ای عمیق‌تر، به فرصتی برای بازنگری در روابط خانوادگی و حل مسائل و گره‌های عاطفی میان اعضای خانواده تبدیل می‌شود.

این کارگردان درباره نسبت این روایت با واقعیت بیان کرد: این داستان مبتنی بر یک سوژه مشخص و واقعی نیست اما از موقعیتی کاملاً محتمل الهام گرفته است؛ اینکه در شرایط جنگی، بسیاری از پروازها لغو شده و افرادی که قصد مهاجرت داشته‌اند، ناگهان با تغییر مسیر زندگی خود مواجه شوند؛ اتفاقی که می‌تواند پیامدهای متفاوتی در زندگی شخصی آن‌ها به همراه داشته باشد.

وی در ادامه درباره شکل‌گیری ایده این اپیزود توضیح داد: در جریان جلسات فیلمنامه و بررسی موقعیت‌های مختلف ناشی از جنگ، ایده لغو پروازها و تأثیر آن بر زندگی افراد به ذهنم رسید و به‌تدریج این طرح اولیه به یک روایت داستانی کامل تبدیل شد.

کارگردان «تهران تورنتو» درباره ویژگی‌های متمایز این اثر نیز گفت: یکی از نکات قابل توجه این اپیزود، حضور بازیگران جوان و عمدتاً تئاتری در آن است. به‌جز یک بازیگر، سایر عوامل بازیگری از میان هنرمندان تئاتر و فارغ‌التحصیلان این رشته انتخاب شده‌اند که برخی از آن‌ها برای نخستین‌بار تجربه حضور مقابل دوربین را داشته‌اند.

وی افزود: این موضوع، تجربه‌ای متفاوت و در عین حال ارزشمند را برای گروه رقم زد؛ چراکه این بازیگران با وجود استعداد و توانمندی، کمتر فرصت حضور در آثار تصویری را داشته‌اند و این پروژه بستری برای بروز توانایی‌های آن‌ها فراهم کرد.

این کارگردان درباره تجربه تولید این اثر در شرایط جنگی اظهار کرد: تولید این اپیزود در روزهای ملتهب جنگ انجام شد؛ به‌طوری‌که از ۲۶ اسفند تا روزهای ابتدایی فروردین، گروه تولید بدون وقفه مشغول کار بودند و حتی لحظات سال تحویل نیز در حین فیلم‌برداری سپری شد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از افراد شهر را ترک کرده بودند، همراهی و حضور عوامل پروژه، نشان‌دهنده تعهد، غیرت و شجاعت آن‌ها بود. این همدلی و همراهی برای من بسیار ارزشمند است و از همه همکارانم بابت این تلاش صمیمانه قدردانی می‌کنم.

کارگردان اپیزود «تهران تورنتو» در پایان درباره انگیزه خود برای فعالیت در چنین شرایطی گفت: در روزهایی که کشور با بحران مواجه است، هر فردی تلاش می‌کند در حوزه‌ای که توانایی دارد، نقش خود را ایفا کند. برای من نیز به‌عنوان یک فیلم‌ساز، روایت و تصویر تنها ابزاری بود که می‌توانستم از طریق آن در این شرایط حضور داشته باشم و احساس کردم این کار، وظیفه‌ای است که باید انجام دهم.

این قسمت امشب شنبه ۲۲ فروردین از شبکه یک پخش می‌شود.