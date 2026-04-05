به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، سریال «سرو، سپید، سرخ» با موضوع جنگ رمضان از سهشنبه ۱۸ فروردین پخش خود را از شبکه یک سیما آغاز میکند.
این مجموعه با ساختاری اپیزودیک، در هر قسمت به روایت داستانی مستقل با محوریت مسائل انسانی و اجتماعی در بستر جنگ رمضان میپردازد.
کارگردانی قسمتهای این مجموعه را بابک خواجهپاشا، لیلی عاج، محمود کریمی، دانش اقباشاوی، مهدی شامحمدی، امیرعباس ربیعی، محمد علیزادهفرد، رضا کشاورز، محمد پایدار، امیر داسارگر، حسن حبیبزاده، ابوذر حیدری، فرزاد رنجبر و سیدمحمدحسین حسینی برعهده دارند که هر یک با نگاه و سبک خاص خود، بخشی از این روایت کلان را شکل دادهاند.
تهیهکنندگی قسمتهای مختلف سریال «سرو، سپید، سرخ» را محمدرضا شفاه، محمدجواد موحد و حبیب والینژاد برعهده داشتهاند.
تصویربرداری این مجموعه بهصورت همزمان در شهرهایی چون تهران، مشهد، ارومیه، ساری و خرمآباد انجام شد و این پراکندگی جغرافیایی، به تنوع فضایی و روایی داستانها کمک کرده است.
سریال «سرو، سپید، سرخ» تلاش دارد از خلال روایتهای اپیزودیک، تصویری از مواجهه انسانها با بحرانها و چالشهای مختلف جنگ را ارائه دهد و ابعاد گوناگون روابط انسانی را به تصویر بکشد.
«سرو، سپید، سرخ» محصول سازمان هنری رسانهای اوج، سیمافیلم و موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است که از سه شنبه ۱۸ فروردین ماه هرشب ساعت ۲۲ روی آنتن میرود.
