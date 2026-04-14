روایتی از عصر طلایی علم در اسلام با پرچمداری امام صادق(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها - دانیال قنبری: همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت ششمین امام شیعیان، بار دیگر محافل علمی، دینی و فرهنگی به بازخوانی شخصیت عظیم و چندساحتی آن حضرت پرداختهاند؛ شخصیتی که نهتنها در عرصه فقه و حدیث، بلکه در حوزههای کلام، فلسفه، اخلاق، تربیت اجتماعی و حتی علوم طبیعی، اثری ژرف و ماندگار از خود برجای گذاشت.
امام صادق(ع) را باید بیتردید معمار بزرگ مکتب علمی اسلام دانست، امامی که با بهرهگیری از یک فرصت تاریخی کمنظیر، نهضتی علمی پدید آورد که دامنه تأثیر آن قرنها بعد نیز در ساختار اندیشه اسلامی، حوزههای علمیه و بنیانهای تمدنی مسلمانان قابل مشاهده است.
عصر زندگی امام صادق(ع)، یکی از پیچیدهترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ صدر اسلام بود، روزگاری که پایههای حکومت بنیامیه رو به ضعف نهاده و عباسیان در حال استقرار قدرت بودند.
این گذار پرتنش سیاسی، اگرچه برای جامعه اسلامی با بحران و بیثباتی همراه بود، اما در دل خود فرصتی تاریخی و کمنظیر برای گسترش فعالیتهای علمی و فرهنگی پدید آورد.
در چنین فضایی، امام صادق(ع) توانستند بیش از بسیاری از ائمه پیشین، مجالی برای تبیین معارف الهی، پاسخگویی به شبهات، مناظره با جریانهای فکری و تربیت شاگردان بیابند.
همین دوره کوتاه اما سرنوشتساز، بعدها به عنوان نقطه آغاز نهضت علمی مکتب جعفری شناخته شد، نهضتی که سهمی بزرگ در شکلگیری بخش مهمی از علوم اسلامی و میراث فکری جهان اسلام داشت.
تربیت چهار هزار شاگرد در مکتب امام صادق علیهالسلام
اگر بخواهیم یکی از درخشانترین جلوههای زندگی امام صادق(ع) را به تصویر بکشیم، بیگمان باید از مکتب علمی عظیم و سازمانیافته ایشان سخن بگوییم، مدرسهای که در آن، اندیشه، پرسش، استدلال و تربیت علمی در بالاترین سطح جریان داشت.
منابع معتبر تاریخی از حضور بیش از چهار هزار شاگرد در محضر آن حضرت سخن گفتهاند، شاگردانی که هر یک در شاخهای از علوم اسلامی و انسانی به قلهای از تخصص رسیدند.
در میان آنان، نامهای درخشانی دیده میشود، هشام بن حکم در فلسفه و علم کلام، جابر بن حیان در شیمی و علوم طبیعی، مؤمن طاق در مناظره و استدلال، و نیز زراره و محمد بن مسلم در فقه و حدیث، چهرههایی که هر یک بعدها در قامت ستونهای علمی جهان اسلام ظاهر شدند.
همین گستره کمنظیر علمی بود که سبب شد فقه شیعه به نام مذهب جعفری شناخته شود، مکتبی که ساختار فقهی، کلامی و تربیتی آن، ریشه در رهنمودهای عمیق و پاسخهای دقیق امام صادق(ع) دارد.
عقلانیت، ستون استوار روش علمی امام صادق علیهالسلام
یکی از برجستهترین ابعاد شخصیت امام صادق(ع)، تکیه ژرف و بنیادین ایشان بر عقلانیت در فهم دین بود و در مکتب ایشان، ایمان نه بر تعصب، بلکه بر فهم، استدلال و بصیرت استوار است.
مناظرات متعدد امام با پیروان ادیان و نحلههای مختلف فکری از مسیحیان و یهودیان گرفته تا دهریان، فلاسفه و متکلمان جلوهای باشکوه از این روش علمی است.
آن حضرت با آرامش، منطق و استدلالی استوار، باب گفتوگویی سازنده را در جهان اسلام گشودند؛ الگویی که هنوز نیز برای فضای علمی و فرهنگی مسلمانان الهامبخش است.
امام صادق علیهالسلام چهرهای از اخلاق مجسم
اما عظمت امام صادق(ع) تنها در میدان علم خلاصه نمیشود و سیره اخلاقی و اجتماعی آن حضرت، تصویری از انسانی کامل و الهی پیش روی تاریخ نهاده است.
روایتها میگویند هیچگاه در برابر تندی دیگران، تندی نکردند، با مردم با رویی گشاده سخن میگفتند و یاران خویش را به رفتار نیک، ادب اجتماعی و حفظ کرامت انسانی فرامیخواندند.
آن توصیه ماندگارشان که فرمودند:«کُونُوا لَنَا زَیناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَینَا شَیناً» تنها یک سفارش اخلاقی نیست، بلکه منشوری جامع برای هویت اجتماعی پیروان اهلبیت(ع) است، اینکه رفتار مؤمن باید آینهای از زیبایی مکتب باشد.
تربیت انسان آگاه، روح مکتب جعفری
در منظومه فکری امام صادق(ع)، تربیت دینی بدون آگاهی و تعقل معنا ندارد و آن حضرت پیروان خود را همواره به مطالعه، تفکر، تفقه و فهم عمیق دعوت میکردند.
فرمایش نورانی ایشان «عَلَیکُم بِالتَّفَقُّهِ؛ فَإِنَّهُ مِفتاحُ البَصیرَة» نشان میدهد که بنیان مکتب امام بر پرورش انسانهایی استوار است که در کنار ایمان، از بینش، خردمندی، آگاهی و قدرت تشخیص برخوردار باشند.
همین رویکرد بود که مکتب امام صادق(ع) را از یک جریان صرفاً مذهبی فراتر برد و آن را به یک جریان تمدنساز و فرهنگآفرین بدل کرد، مکتبی که در شکلگیری علوم، اخلاق اجتماعی، گفتوگو، تربیت و حتی بنیانهای معرفتی تمدن اسلامی نقشی انکارناپذیر ایفا کرده است.
امروز سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست، بلکه فرصتی است برای بازگشت به سرچشمهای زلال از علم، اخلاق، عقلانیت و تربیت.
میراث آن امام همام، همچنان در حوزههای علمیه، مراکز پژوهشی، محافل فرهنگی و زندگی روزمره مسلمانان جاری است، میراثی که از دل تاریخ برخاسته، اما همچنان برای امروز و فردای جامعه اسلامی، الهامبخش و راهگشاست.
امام صادق(ع) نه فقط یک پیشوای دینی، که معمار بزرگ اندیشه اسلامی و نماد جاودانه خردورزی و اخلاق است و چراغی که قرنهاست میتابد و هنوز راه را نشان میدهد.
امام صادق علیه السلام نقش موثری در نشر معارف دین داشتند
حجتالاسلام حبیبالله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین شخصیت علمی و معنوی امام صادق(ع) پرداخت و تأکید کرد:ششمین امام همام، میراثی کمنظیر و ماندگار برای شیعیان بهجا گذاشتهاند.
حجت الاسلام فرحزاد با اشاره به شرایط ویژه عصر امام صادق(ع) اظهار کرد: امام صادق(ع) از جمله امامانی بودند که فرصت بیشتری برای نشر معارف دین یافتند و توانستند علوم اهلبیت(ع) را به امت منتقل کنند.
وی افزود: یکی از بزرگترین اقدامات آن حضرت، تربیت شاگردان ممتاز و نخبه بود، چنانکه بیش از چهار هزار شاگرد در محضر ایشان علوم مختلف را فرا گرفتند.
از امام صادق(ع) حدود ۴۰ هزار حدیث نقل شده است
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حجم روایات نقلشده از امام صادق(ع) نسبت به سایر ائمه بسیار گسترده است، خاطرنشان کرد: از برخی معصومین روایات اندکی در دست داریم، اما از امام صادق(ع) حدود ۴۰ هزار حدیث نقل شده است و این نشان میدهد که ایشان چه نقش عظیمی در گسترش مکتب تشیع داشتهاند.
وی در ادامه به جایگاه برخی یاران برجسته امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: ابوحمزه ثمالی از جمله اصحاب بزرگوار اهلبیت(ع) است که چهار امام معصوم را درک کرده است و روزی شخصی خدمت ابوحمزه رسید و گفت امام صادق(ع) او را به دیدار فراخواندهاند و هنگامی که ابوحمزه به حضور امام شرفیاب شد، حضرت خطاب به او فرمودند: ای ابوحمزه، هنگامی که تو را میبینم قلبم آرام میشود و این بیان، نشاندهنده جایگاه معنوی، تقوا و پاکی ابوحمزه ثمالی است.
وی سپس به اهمیت آیات الهی در نگاه اهلبیت(ع) اشاره کرد و افزود: قرآن نقشهراه انسان است و مسیر صراط مستقیم را نشان میدهد و امیرالمؤمنین(ع) با تربیت افرادی مانند سلمان و ابوذر، حقیقت قرآن را در رفتار و عمل برای مردم آشکار ساختند.
حجت الاسلام فرحزاد در ادامه به واقعهای دیگر از دوران امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: یکی از شاگردان امام به محضر ایشان رسید و عرض کرد، آنقدر مطیع شما هستم که اگر اناری به من بدهید و بفرمایید نیمی از آن حلال و نیم دیگر حرام است، میپذیرم و این خاطره نشان از عمق اعتماد، ایمان و اطاعت شاگردان نسبت به امام دارد.
وی همچنین به یکی از توصیههای مهم امام صادق(ع) اشاره کرد و گفت: توجه به امام زمان(عج)، یاد ایشان و آمادگی برای ظهور از سفارشهای مؤکد امام صادق(ع) بوده است و شخصی به امام عرض کرد: آن امامی که وعده داده شده، متولد شده است و امام صادق(ع) فرمودند: «ولیّ خدا و صاحب قیام حق هنوز متولد نشده است، اما اگر من آن زمان را درک کنم، در طول زندگی خدمتگذار آن امام خواهم بود.»
حجت الاسلام فرحزاد با بیان حدیثی دیگر از امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: هر کس میخواهد از اصحاب امام زمان(عج) باشد، باید برای ظهور دعا کند و به تقوا، پرهیز از گناه و اخلاق نیکو پایبند باشد، چراکه یاران آن حضرت، بندگانی پاک، مهذب و آماده در گفتار و کردار خواهند بود.
