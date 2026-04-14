هت تریک نوجوانان ایران در کسب مدال طلا/ ۳مدال دیگر برای تکواندو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات که میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند جریان دارد، امروز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه مبارزات اوزان ۴۲- کیلوگرم و ۶۸+ کیلوگرم دختران، ۷۳- کیلوگرم و ۴۵- کیلوگرم پسران پیگیری شد که حنا زرین کمر و بنیامین سلطانیان دو مدال طلا و بهار طهماسبی یک مدل برنز برای کشورمان کسب کردند.

حنا زرین کمردر وزن ۶۸+ کیلوگرم ابتدا «پراماتیوتی» از یونان را شکست داد و سپس مقابل «ووخ» از هلند دو بر یک به برتری دست یافت. او در مرحله بعد «الیف» از تونس را هم شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. دارنده طلای جهان در سال ۲۰۲۴ با «سارا زیزیچ» از کرواسی در مرحله نیمه نهایی پیکار کرد و با پیروزی برابر حریف راهی فینال شد. زرین کمر در مبارزه پایانی «بی نووا» از جمهوری چک را در دو راند متوالی از پیش رو برداشت و صلحب مدال طلا شد. این دومین طلای قهرمانی نوجوانان جهان زرین کمر در دو سال گذشته بود.

در وزن ۷۳- کیلوگرم بنیامین سلطانیان بعد از یک دور استراحت، «کامکاس» از یونان را از پیش رو برداشت و سپس «هودزیج» حریفی از بوسنی و هرزگوین را نیز در دو راند شکست داد در ادامه «جاشوا کروز» از مکزیک را نیز در دو راند متوالی از پیش رو برداشت. نماینده شایسته کشورمان در مرحله نیمه نهایی برابر «رومن هودانیان» از اوکراین دو بر صفر پیروز شد و در مبارزه پایانی برابر «مین سونگ» از کره جنوبی در دو راند با قدرت صاحب برتری شد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در وزن ۴۲- کیلوگرم دختران ۴۹ تکواندوکار حضور داشتند که بهار طهماسبی دور نخست «جودی» از مصر را پیش رو داشت و توانست به برتری دو بر یک دست یابد و سپس «سیلینزووا» از روسیه را شکست داد و در ادامه «زاندر» از آلمان را نیز پشت سر گذاشت و با پیروزی مقابل «آدریانا لوپز» از اسپانیا به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحه مقابل «لی گوان» از کره جنوبی در یک مبارزه نزدیک دو بر یک شکست خورد و نشان برنز را بر گردن آویخت.

امیر ارسلان احمدی در وزن ۴۵- کیلوگرم در مبارزه نخست خود «یوسف درید» از دانمارک را پیش روی داشت که برابر حریف دو بر یک شکست خورد و حذف شد.

برای تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران تاکنون محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر و بینامین سلطانیان سه مدال طلا و پینار لطفی زاده و بهار طهماسبی هم دو مدال برنز کسب کرده اند.

این دوره از مسابقات با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند جریان دارد.