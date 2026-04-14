آیت الله لائینی: ایران در موضع اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سهشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت امام جعفر صادق (ع) و یادواره شهدای روحانی در شهرستان سیمرغ، ضمن تسلیت این مناسبت، اظهار داشت: تیم مذاکرهکننده ایران با صلابت در برابر طرف مقابل ایستاد و بهروشنی نشان داد که معادلات گذشته تغییر کرده است.
وی با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی افزود: استمرار مسیر انقلاب با هدایت رهبری، عامل اصلی حفظ انسجام و اقتدار ملی است و مردم نیز با حضور گسترده در صحنه، این حمایت را به نمایش گذاشتهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت یاد شهدای منطقه، به تبیین برخی از توصیههای امام جعفر صادق (ع) پرداخت و گفت: توجه به نماز و پایداری در مسیر حق، از مهمترین سفارشهای آن حضرت بوده است.
آیت الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به نقش ولیفقیه در جامعه اسلامی تصریح کرد: در دوران غیبت، تبعیت از فقیه جامعالشرایط بهعنوان حجت الهی، ضامن هدایت جامعه است.
وی در ادامه با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی همواره پایبندی خود را به ارزشها نشان دادهاند، خاطرنشان کرد: امروز کشور به سطحی از قدرت رسیده که دشمنان ناچار به عقبنشینی و پذیرش واقعیتهای جدید شدهاند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان از تلاشهای تیم مذاکرهکننده هستهای قدردانی کرد و گفت: این تیم با درک شرایط جدید بینالمللی، رویکردی مقتدرانه و متفاوت از گذشته در پیش گرفته است.
