زورآوند: دمای هوای استان کرمانشاه روند افزایشی دارد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشبینی وضعیت جوی استان طی چند روز آینده، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادهها و نقشههای هواشناسی، هوای استان از امروز (سهشنبه ۲۵ فروردینماه) تا اواسط روز شنبه هفته آینده غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی با اشاره به سایر پدیدههای جوی مورد انتظار در این بازه زمانی افزود: طی این مدت، شرایط جوی استان گاهی اوقات با وزش باد و رشد ابر در آسمان همراه خواهد شد که پدیده غالب و مخاطرهآمیزی محسوب نمیشود و جوی نسبتاً آرام بر منطقه حاکم است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان در خصوص روند تغییرات دمایی طی روزهای پیشرو تصریح کرد: پیشبینیها نشان میدهد که در این مدت، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت و رفتهرفته شاهد گرمتر شدن هوا در سطح استان کرمانشاه خواهیم بود.
