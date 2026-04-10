هشدار هواشناسی کرمانشاه نسبت به آبگرفتگی معابر؛ باران در راه است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد که یک سامانه بارشی از اواسط وقت فردا (شنبه) تا روز دوشنبه جو استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: فعالیت این سامانه در بعضی ساعات سبب وزش باد، بارش باران و رعدوبرق در سطح استان میشود. در روز شنبه، بارشها غالباً به صورت رگبارهای بهاری و عمدتاً محدود به نواحی شمالی استان خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با هشدار نسبت به شدت بارشها در روز یکشنبه تصریح کرد: پیک فعالیت این موج در روز یکشنبه پیشبینی میشود که به ویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار است؛ لذا در برخی نقاط وقوع رعدوبرق، رگبار تگرگ و آبگرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نیست.
زورآوند در خصوص روند تغییرات دمایی بیان کرد: دمای هوا که امروز (جمعه) و فردا در اغلب نقاط استان روند افزایشی دارد، از روز یکشنبه تا صبح سهشنبه به تدریج کاهش خواهد یافت. با عبور این موج، از روز سهشنبه تا اواخر هفته آینده شرایط نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم شده و پدیده جوی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
وی در پایان به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت شهرستانهای سومار و خسروی با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس گرمترین و شهرهای اسلامآباد غرب و کوزران با کمینه دمای صفر درجه سردترین نقاط استان بودند؛ همچنین دمای هوای شهر کرمانشاه نیز بین حداقل ۶ و حداکثر ۱۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.
