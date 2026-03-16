زورآوند: سامانه بارشی در کرمانشاه فعال است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه که از روزهای گذشته وارد استان کرمانشاه شده، امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ نیز در برخی ساعات فعال خواهد بود و پیامد آن وزش باد، رگبار باران و وقوع رعدوبرق در سطح استان است.

وی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، این سامانه در برخی نقاط استان می‌تواند با رگبارهای پراکنده تگرگ نیز همراه شود و در نتیجه احتمال بروز ناپایداری‌های جوی در بخش‌هایی از استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین این احتمال وجود دارد که طی ساعاتی از بعدازظهر امروز، وزش باد در مناطق مرزی استان باعث ایجاد شرایط غبارآلود در هوا شود که این وضعیت می‌تواند به صورت مقطعی کیفیت هوا را در این مناطق تحت تأثیر قرار دهد.

زورآوند در ادامه به وضعیت جوی استان در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مهم‌ترین پدیده جوی قابل انتظار در استان، کاهش نسبی دمای شبانه خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش دما، در این دو روز تشکیل مه به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز و بیشتر در مناطق مرطوب و کوهستانی استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش دید افقی در برخی مسیرها و مناطق مرتفع شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین از رشد ابر در برخی ساعات این روزها خبر داد و عنوان کرد: اگرچه در این مدت پدیده بارشی قابل توجهی پیش‌بینی نشده، اما افزایش ابرناکی در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

زورآوند با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان گفت: به دنبال این شرایط، از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده سامانه بارشی دیگری وارد جو استان خواهد شد که در بازه‌های زمانی مختلف سبب بارندگی در سطح استان می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی می‌تواند به شکل متناوب موجب بارش در نقاط مختلف استان شود و جزئیات و شدت فعالیت آن در روزهای آینده از سوی هواشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سومار با ثبت بیشینه دمای ۲۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

زورآوند ادامه داد: همچنین کیوه‌نان با ثبت کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس سردترین نقطه استان در این مدت گزارش شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شهر کرمانشاه نیز طی شبانه‌روز گذشته حداقل دما ۹ درجه و حداکثر دما ۱۱ درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.