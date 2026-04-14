تبریک وزیر ورزش پس از اولین طلای جهانی بانوان ایران در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام احمد دنیامالی پس از موفقیت تکواندوکارا نوجوان ایران در جهان به شرح زیر است:

کسب مدال ارزشمند طلای رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در تاشکند توسط دختر شایسته ایران،«حنا زرین‌کمر»، مایه فخر و مباهات جامعه ورزش کشور شد.

این پیروزی مقتدرانه که نخستین طلای ورزش بانوان ایران در عرصه‌های جهانی در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود، بار دیگر ثابت کرد که دختران این مرز و بوم با تکیه بر ایمان، اراده و خودباوری، قادرند برترین سکوهای افتخار را فتح کنند.

نمایش هوشمندانه و پیروزی‌های پیاپی این فرزند شایسته‌ی ایران در برابر حریفانی از قدرت‌های تکواندو جهان، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای ورزش ملی ماست.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به این بانوی مدال‌آور، خانواده محترم ایشان، کادر فنی و فدراسیون تکواندو، از درگاه ایزد منان تداوم این درخشش و سربلندی تمامی ورزشکاران ایران عزیز را در میادین بین‌المللی خواستارم.