تمرکز قرارگاه اقتصادی کردستان بر تأمین فوری دارو و ترخیص اقلام پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه سه‌شنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان کردستان که با محوریت بررسی وضعیت واردات دارو و تجهیزات پزشکی در محل معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، از قرار گرفتن تأمین اقلام حیاتی حوزه سلامت در صدر برنامه‌های این قرارگاه خبر داد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های تعریف‌شده برای قرارگاه اقتصادی استان در تأمین نیازهای اساسی مردم، اظهار کرد: در شرایط کنونی، برنامه‌ریزی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت تسهیل فرآیندهای وارداتی در مرزهای استان، افزود: لازم است روند واردات دارو با سرعت بیشتری انجام شود و در همین راستا، تسریع در ترخیص اقلام پزشکی با رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت غذا و دارو، به‌طور جدی دنبال می‌شود.

ازهاری با بیان اینکه سلامت داروهای وارداتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: در کنار تسهیل فرآیندها، نظارت دقیق بر کیفیت و استاندارد اقلام وارداتی باید به‌طور کامل رعایت شود تا هیچ‌گونه خللی در حوزه سلامت مردم ایجاد نشود.

وی همچنین از آمادگی برای تأمین سایر نیازهای حوزه درمان خبر داد و گفت: بر اساس اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی، در صورت ضرورت، واردات آمبولانس‌های مجهز به تجهیزات پزشکی با رعایت استانداردهای ملی و از طریق تسهیل در فرآیندهای اجرایی انجام خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان نهادهای مسئول می‌تواند روند تأمین و توزیع اقلام حیاتی حوزه سلامت را تسریع کرده و پاسخگویی به نیازهای فوری مردم را بهبود بخشد.