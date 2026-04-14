به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در مراسم یادواره شهدای زنجان با عنوان «وعده صادق» که به همت شهرداری زنجان و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در صحن سبزه‌میدان زنجان برگزار شد، با اشاره به جایگاه امامت و تبعیت از سیره اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: روش ائمه اطهار(ع) که شامل ایمان، تقوا، تلاش و کوشش، صله‌رحم و گذشت از دیگران است، باید الگوی زندگی پیروانشان قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه کسی که اقتدا نکند از ما نیست، افزود: پیروی حقیقی از مکتب اهل‌بیت(ع) مستلزم درونی‌سازی این ارزش‌ها و عمل به آنهاست.

وی به افتخارآفرینی‌های رزمندگان اشاره کرد و این موفقیت‌ها را مایه سربلندی ملت ایران دانست.

حجت‌الاسلام حسینی بر لزوم آمادگی در تمامی عرصه‌ها از جمله فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و خواستار رویکردی «نقطه‌زن» و دقیق در این زمینه‌ها، همانند دقت موشک‌های نقطه‌زن، شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ابراز امیدواری کرد: زمینه رشد و شکوفایی در تمامی ابعاد فراهم شود تا ایران بتواند در هر عرصه‌ای، حتی در پیش‌بینی‌ناپذیرترین نقاط جهان، توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارد.

قاری بین‌المللی قرآن: حسینیه اعظم زنجان به پایگاه جهانی تشیع تبدیل می‌شود

احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی قرآن کریم و چهره‌ محبوب برنامه «محفل» با اشاره به تفسیر برخی آیات قرآن، بر موضوع استقامت مردم ایران و نقش باورهای دینی در جنگ رمضان تأکید کرد.

وی با اشاره به تاریخ تشیع، پایداری مردم در طول قرن‌ها را مرهون پایبندی به اعتقادات دینی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی ایدئولوژیک بود، نه اقتصادی. رویارویی کنونی ایران با جهان نیز ماهیتی ایدئولوژیک دارد. این نزاع تنها بر سر اسلام و انقلاب نیست، بلکه یهودیت نیز در آن دخیل است. یهودیان همواره با ما مقابله می‌کنند تا ما را از دین‌مان جدا کنند، اما در خواب هم نمی‌بینند.

ابوالقاسمی در ادامه به حمله ناجوانمردانه دشمن به مسجد حسینیه اعظم زنجان اشاره کرد و بیان داشت: حسینیه اعظم زنجان یکی از نمادهای برجسته عزاداری در جهان تشیع و باعث افتخار مسلمانان شیعه است. این حمله، همبستگی مردم غیور و غیرتمند زنجان را که سال‌هاست می‌شناسیم، نشان داد؛ چراکه آن‌ها با دستان خود این حسینیه را بازسازی خواهند کرد.

وی افزود: اطمینان داشته باشید که حسینیه اعظم زنجان به یک مرکز فرهنگی و مذهبی مهم در جهان و پایگاهی شیعی در دنیای اسلام تبدیل خواهد شد و باز هم نیروهای انقلابی و اسلامی را تربیت می‌کند.