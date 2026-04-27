ابوالقاسمی: تداوم حضور مردم معادلات دشمن را بهم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ابوالقاسمی شامگاه دوشنبه در پنجاه و هشتمین تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: امروز وقتی می خواهند درخصوص این جنگ بگویند که آمریکا با چه کشوری در حال جنگ است، تصویری از شرکت کنندگان محفل به اشتراک می گذارند و در توضیح می نویسند آمریکا با چنین کشور و مردمی در حال جنگ است.

وی افزود: این باعث افتخار ماست که ایران با قرآن به دنیا معرفی می شود.

این قاری بین المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه خداوند وعده حق می دهد، تصریح کرد: هرزمان خداوند با ملتی باشد هیچ دشمنی نمی تواند ضرر جدی به آن ها بزند همانطور که در این چهل و هفت سال نتوانستند به ما آسیب جدی وارد کنند.

این استاد برجسته قرآن کریم، با تاکید بر اینکه مردم کنونی ایران نسبت به تاریخ، در بیدارترین حالت خود قرار دارند، بیان کرد: پنجاه و اندی شب است که مردم در خیابان ها، از استقلال، ناموس، تمامیت ارضی، خاک کشور با آمدن به خیابان ها دفاع می کنند و پای کار وطن ایستاده اند.

وی با بیان اینکه خداوند حتی زمانی که ما خواب بودیم در واقعه ی طبس نیز به ما کمک کرده بود، گفت: اکنون که ما بیداریم، وعده ی نصرت و کمک خداوند قطعی تر است.

ابوالقاسمی با بیان اینکه مردم به علت نجات دین و اعتقاد از تهاجم بهائیت، در سال ۵۷ انقلاب کردند، تاکید کرد: اکنون نیز این جنگ، جنگ ایدئولوژی است و طبق آیات قرآن کریم قوم یهود تا زمانی که اهل ایمان را نابود نکند، آرام نمی گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مردم و مسئولین به هویت واقعی و کثیف و طلبکار دشمن آگاه است، گفت: امروز ما به نقطه ای رسیدیم که معادلات دنیا به هم ریخته و علت آن تداوم حضور مردم در میدان است.

این قاری بین المللی قرآن کریم در پایان، اذعان کرد: شما مردم با حضور جهادی خود در خیابان ها، پیش بینی های دشمن را در سطح دنیا نابود کردید.