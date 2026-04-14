به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار شامگاه سه‌شنبه در چهل‌وپنجمین اجتماع اقتدار مردم بهشهر که در خیابان حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره «نظم نوین جهانی» اظهار کرد: در این نگاه‌ها، هدف اصلی حرکت‌های الهی و اجتماعی، تحقق عدالت و برقراری قسط در جامعه عنوان می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور مستمر مردم در شب‌های اخیر قابل توجه است، افزود: این حضور نشان‌دهنده پایبندی جامعه به ارزش‌ها و باورهای اعتقادی خود است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های تبیینی در شرایط کنونی تصریح کرد: لازم است مجموعه‌های فرهنگی و فعالان اجتماعی با حضور مؤثر در عرصه روشنگری، نقش خود را در افزایش آگاهی عمومی ایفا کنند.

حجت‌الاسلام شریف تبار در ادامه با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها از سوی چهره‌های انقلابی درباره تحولات جهانی گفت: بر اساس این دیدگاه‌ها، نوعی نظم تازه در حال شکل‌گیری است که در آن بر مفاهیمی همچون بیداری، آگاهی و مقابله با تهدیدها تأکید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در هر حرکت الهام‌گرفته از بعثت، توجه به این مفاهیم می‌تواند مسیر تحقق اهداف متعالی را هموار سازد.