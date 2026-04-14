«کارگاه خیاطی» سنگر همدلی؛ دخترانی که با دوخت پرچم پشتوانه خیابان شدند

خبرگزاری مهر- گروه استانها: در دل یک هنرستان دخترانه، جایی میان میزهای کار و صدای مداوم چرخهای خیاطی، اتفاقی در حال شکلگیری بود که فراتر از آموزشهای معمول درسی معنا پیدا میکرد.
هنرستان شهیده باقری، که همیشه به عنوان فضایی برای پرورش ذوق و مهارت شناخته میشد، اینبار نقشی تازه بر عهده گرفته بود؛ نقشی که از جنس مسئولیت اجتماعی و همراهی با سرنوشت یک ملت در بحبوحه تجاوز دشمن صهیونی آمریکایی بود.
اینجا دیگر صرفاً محل یادگیری دوخت و طراحی نبود. اینجا به تدریج به مکانی تبدیل شد که در آن، دانشآموزان معنای واقعی اثرگذاری را تجربه میکردند.
فضایی که در آن، هنر نه فقط برای زیبایی، بلکه برای خدمت، برای همدلی و برای تقویت روحیه کسانی به کار گرفته میشد که در خط مقدم از کشور دفاع میکنند.
در چنین بستری، پویش «یک تن برای وطن» جرقهای شد برای آغاز حرکتی که به سرعت جان گرفت و به بخشی از هویت این هنرستان تبدیل شد.
جرقه یک ایده؛ از یک فکر ساده تا یک حرکت جمعی
مریم شهبازی طاقی، مدیر هنرستان و سرگروه رشته طراحی و دوخت، سالها تجربه آموزش داشت. او صدای چرخهای خیاطی را به خوبی میشناخت؛ صدایی که برایش یادآور تلاش، یادگیری و پیشرفت بود. اما در میان روزهای معمولی آموزش، لحظهای فرا رسید که این صدا برایش معنایی تازه پیدا کرد.
او به این فکر افتاد که آیا میتوان از همین مهارت ساده، از همین امکانات محدود، کاری بزرگتر ساخت؟ آیا میتوان کلاس درس را به بستری برای تربیت انسانهایی مسئولتر تبدیل کرد؟
این پرسشها، او را به تصمیمی رساند که مسیر هنرستان و دانش آموزان را تغییر داد.
او با دانشآموزانش صحبت کرد؛ نه فقط از دوخت و طراحی، بلکه از نقش هر فرد در جامعه، از تأثیر کارهای کوچک، و از اینکه چگونه میتوان با هنر، در کنار کسانی ایستاد که در میدانهای سختتر حضور دارند.
پیشنهاد ساده بود اما عمیق: دوختن پرچم ایران.
واکنش دختران؛ لحظهای که حس اثرگذاری شکل میگیرد
وقتی این ایده مطرح شد، فضای کلاس تغییر کرد. چشمان دانشآموزان برق زد؛ برقی از جنس کشف یک معنا. برای بسیاری از آنها، این نخستین بار بود که احساس میکردند میتوانند نقشی واقعی در اتفاقات بزرگتر داشته باشند.
آنها پرسیدند، کنجکاوانه و با کمی تردید: «واقعاً این پرچمها به دست مردم میرسد؟» پاسخ، ساده اما سرشار از امید بود: بله. این پرچمها در دست مردم معنا پیدا میکند و به کسانی میرسد که به آن نیاز دارند؛ به کسانی که با دیدن همین نمادها، قوت قلب میگیرند.
در همان لحظه، چیزی در دل این نوجوانان تغییر کرد. آنها دیگر فقط دانشآموز نبودند؛ آنها به بخشی از یک حرکت جمعی تبدیل شده بودند.
کارگاه، قلب تپنده یک همدلی
روزهای بعد، کارگاه هنرستان حال و هوایی متفاوت به خود گرفت. صدای چرخهای خیاطی دیگر فقط صدای کار نبود؛ شبیه ضربان قلبی مشترک شده بود که در میان همه جریان داشت.
پارچههای سبز، سفید و سرخ روی میزها پهن میشدند. دستها با دقت اندازه میگرفتند، میبریدند و میدوختند. هر حرکت، هر کوک، با تمرکز و عشق انجام میشد.
دانشآموزان در سکوتی پرمعنا کار میکردند؛ سکوتی که نه از خستگی، بلکه از درک اهمیت کاری که انجام میدادند، نشأت میگرفت.
در این میان، گفتوگوهایی هم شکل میگرفت. سوالهایی که نشان میداد ذهن آنها درگیر شده است:
این پرچمها دقیقاً به کجا میرود؟
چه کسانی آن را در دست میگیرند؟
آیا واقعاً میتواند تأثیری داشته باشد؟
و پاسخها، آنها را به گذشتهای پیوند میداد که شاید پیش از آن کمتر به آن فکر کرده بودند.
پیوند نسلها؛ ادامه یک سنت دیرینه
مدیر هنرستان برای دانشآموزان از روزهایی گفت که زنان این سرزمین، در شرایطی سختتر، نقشهای بزرگی ایفا میکردند. از خانهها و مساجدی که به کارگاههای کوچک تبدیل میشدند. از مادران و دخترانی که با دستان خود لباس، پرچم و ملزومات مورد نیاز را تهیه میکردند.
او از صدای چرخهایی گفت که در دل شبها میپیچید؛ صدایی که نه فقط کار، بلکه امید را منتقل میکرد.
این روایتها، برای دختران امروز، پلی شد میان گذشته و حال. آنها فهمیدند کاری که انجام میدهند، ادامه همان مسیر است؛ مسیری که در آن، هنر در خدمت مقاومت و وطن دوستی قرار میگیرد.
درک این موضوع، سکوتی عمیق اما شیرین در کلاس ایجاد کرد. سکوتی که نشانه فهم بود.
هر پرچم، یک داستان
با گذشت زمان، پرچمها یکی پس از دیگری آماده میشدند. اما هیچکدام شبیه دیگری نبود؛ نه از نظر کیفیت، بلکه از نظر احساسی که در آن نهفته بود.
هر پرچم، داستانی داشت. داستان دختری که برای اولین بار احساس کرده بود کارش اهمیت دارد. داستان تلاشی که از دل یک کلاس ساده آغاز شده بود و داستان امیدی که در میان نخها و پارچهها شکل گرفته بود.
وقتی اولین پرچم آماده شد، دانشآموزان آن را با دقت در دست گرفتند. نگاهشان پر از شوق بود. یکی از آنها آرام گفت: این پرچم دست چه کسی میرسد؟ و پاسخ، باز هم همان بود: به دست هر کسی که «خیابان» را زنده نگه میدارد.
فراتر از آموزش؛ تربیت انسانهایی مسئول
در این میان، چیزی که بیش از همه اهمیت داشت، تغییری بود که در نگاه دانشآموزان ایجاد شده بود. آنها دیگر به هنر فقط به عنوان یک مهارت نگاه نمیکردند.
آنها فهمیده بودند که هنر میتواند ابزار باشد؛ ابزاری برای تأثیرگذاری، برای همدلی، برای همراهی و پشتیبانی خیابان از میدان. کلاسهای درس، حالا به فضایی تبدیل شده بود که در آن، مسئولیتپذیری آموزش داده میشد. نه با کتاب و جزوه، بلکه با عمل.
دانشآموزان یاد گرفته بودند که حتی کوچکترین کارها هم میتواند معنایی بزرگ داشته باشد. یک کوک ساده، اگر با نیت درست انجام شود، میتواند بخشی از یک حرکت بزرگتر باشد.
نقش معلم؛ پلی میان مهارت و معنا
در این مسیر، نقش مدیر هنرستان نقشی کلیدی بود. او نه فقط یک معلم، بلکه یک راهنما بود؛ کسی که توانست میان آموزش فنی و تربیت انسانی پیوند برقرار کند.
او به دانشآموزان نشان داد که چگونه میتوان از یک مهارت ساده، برای ساختن چیزی ارزشمند استفاده کرد. چگونه میتوان از یک کلاس درس، بستری برای رشد اجتماعی و پشتیبانی از رزمندگان خیابان ساخت.
این نگاه، همان چیزی بود که این حرکت را از یک فعالیت معمولی متمایز میکرد.
همدلی در عمل؛ وقتی جامعه به حرکت درمیآید
با گسترش این پویش، تأثیر آن از دیوارهای هنرستان فراتر رفت. پرچمها به دست مردم رسیدند. در خیابانها، در تجمعها، در فضاهایی که مردم برای حمایت از میدان و رزمندگان حضور پیدا میکردند، این پرچمها دیده شدند.
این یعنی اتصال برقرار شده بود؛ میان یک کارگاه کوچک و یک جامعه بزرگ؛ میان دستان نوجوانان و دلهای مردمی که به حمایت نیاز داشتند.
این همان نقطهای بود که نشان میداد کار آنها بیاثر نبوده است.
تجربهای که ماندگار میشود
برای دانشآموزان، این تجربه چیزی نبود که به سادگی فراموش شود. آنها نه تنها مهارتی را یاد گرفتند، بلکه درکی عمیقتر از نقش خود در جامعه پیدا کردند.
این تجربه، بخشی از هویت آنها شد. چیزی که در آینده نیز با آنها باقی خواهد ماند. آنها یاد گرفتند که در شرایط جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی، میتوان به قدر بضاعت کاری انجام داد. میتوان مفید بود. میتوان بخشی از یک حرکت موثر، گسترده و مثبت بود.
روایت کوکهایی که معنا ساختند
روایت هنرستان شهیده باقری، فقط داستان دوختن پرچم نیست. این روایت، داستان تبدیل یک فضای آموزشی به بستری برای بروز و ظهور حس میهن دوستی است.
داستان دخترانی است که با دستان خود، نه فقط پارچه، بلکه مفاهیمی عمیقتر را به هم پیوند زدند؛ مفاهیمی چون مسئولیت، همدلی، امید، مقاومت و همراهی.
این روایت نشان میدهد که گاهی بزرگترین تأثیرها، از سادهترین کارها آغاز میشود. از یک ایده، از یک تصمیم، از یک کوک.
و در نهایت، این پیام را با خود دارد: هر کس، در هر جایگاهی، میتواند نقشی در ساختن آینده و پیروزی وطن داشته باشد. حتی با یک چرخ خیاطی.
