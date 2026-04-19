به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی عصر یکشنبه در آیین تقدیر از مدیران هنرستان هنرهای زیبا این مرکز آموزشی را یکی از شاخص‌های مهم در حوزه تربیت نیروهای متخصص فرهنگی و هنری عنوان کرد.

وی با اشاره به روند توسعه رشته‌های هنری در سطح کشور اظهار کرد: در قالب برنامه هفتم توسعه رشته‌های نوینی از جمله پویانمایی و انیمیشن به مجموعه رشته‌های هنرستان‌های هنرهای زیبا افزوده شده و در مجموع حدود ۲۰ رشته جدید تعریف شده است.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از تلاش‌ها و زحمات دست‌اندرکاران هنرستان قدردانی کرد و بر تداوم مسیر رشد و پویایی این مجموعه تأکید کرد.

مجوز رشته سینما اخذ شد

محمدمهدی کلهری مدیر سابق هنرستان هنرهای زیبا در ادامه تکریم کارکنان را از اصول مهم در پیشبرد امور دانست و بر نقش نیروی انسانی در ارتقای عملکرد مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات به‌ویژه در حوزه زیرساخت برطرف و حدود ۸۰ درصد مسائل این بخش حل شده با این حال برای تکمیل روند توسعه تأمین اعتبارات جدید ضروری است.

مدیر سابق هنرستان هنرهای زیبا از اخذ مجوز رشته سینما خبر داد و افزود: راه‌اندازی این رشته نیازمند تأمین تجهیزات تخصصی است که اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان اعتبار را می‌طلبد.

وی همچنین به کمبود مدرس تخصصی در برخی رشته‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها تلاش شده کیفیت آموزش در اولویت قرار گیرد.

کلهری با بیان اینکه هنرستان هنرهای زیبای همدان موفق به کسب رتبه نخست استانی در میان دانش‌آموزان رشته‌های هنری شده است این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه دانست و تأکید کرد: آموزش حوزه‌ای تخصصی و نیازمند توانمندی و تعهد ویژه است.

در این مراسم حسین صفی به عنوان مدیر جدید هنرستان هنرهای زیبا معرفی شد.