به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه در روز سه شنبه، دستکم ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه اردوگاه «الشاطئ» در غرب شهر غزه را هدف حملات پهپادی قرار داد که بر اثر این حمله پهپادی ۵ نفر شهید و تعدادی نیز زخمی شدند.

نظامیان صهیونیست همچنین چند ساعت قبل از این حمله، یک خودروی پلیس در خیابان «النفق» در شهر غزه را هدف قرار دادند که در پی آن ۴ فلسطین از جمله یک افسر پلیس و یک کودک جان باخته و شماری نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر در پی حملات نظامیان صهیونیست به اردوگاه جبالیا یک نواجوان فلسطینی به شهادت رسید و بدین ترتیب شمار شهدای روز سه شنبه به ۱۰ نفر افزایش یافت.

توافق آتش‌بس بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی اجرایی شد اما از آن زمان تاکنون اسرائیل بارها آن را نقض کرده است.