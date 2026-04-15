۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۵۰

زخمی شدن یک فرمانده ارتش صهیونیستی در جنوب لبنان

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم اسرائیل از زخمی شدن یک فرمانده ارتش این رژیم در بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، کانال ۱۴ تلویزیون رژیم اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش داد که فرمانده گردان ۵۲ ارتش رژیم اسرائیل در بنت جبیل، جنوب لبنان، زخمی شده است.

این کانال اعلام کرد: «فرمانده گردان ۵۲ در جریان نبردهای شدید در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان به شدت زخمی شده است.»

این گزارش افزود: «تنها دو روز قبل، این افسر از اصابت مستقیم موشک ضد تانک به تانکش که توسط سامانه تروفی رهگیری شده بود، جان سالم به در برده بود.»

در همین حال، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش روز دوشنبه در شهر بنت جبیل، جنوب لبنان، درگیر درگیری نزدیک با رزمندگان حزب‌الله شده‌اند و خاطرنشان کرد که یکی از رزمندگان حزب‌الله متعلق به «نیروی رضوان» بوده است.

