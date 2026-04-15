مذاکره کننده سابق آمریکا: اهرم فشار ایران قدرتمند است؛لزوم خروج از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نت سوانسون مذاکره کننده سابق آمریکا تاکید کرد: واشنگتن همچنان میزان مقاومت ایران را در جنگ جاری در منطقه دست کم می گیرد.

وی با انتشار یک مقاله در نشریه فارن افرز تصریح کرد، ایران خود را بهتر از آنچه که تصور می شد با جنگ سازگار شد و توانست یک اهرم فشار راهبردی جدید به دست آورد که همان قدرت متوقف کردن تجارت جهانی از طریق تنگه هرمز است.

سوانسون اضافه کرد، ایران با وجود حملات نظامی صورت گرفته توانست قدرت بازدارندگی خود را ترمیم کند. این کشور با روش های ارزان قیمت مانند پهپادها و مین های دریایی می تواند حرکت کشتی ها را در تنگه هرمز متوقف کند که این روند پیامدهای اقتصادی گسترده ای در جهان دارد. این اهرم بیشتر از اهرم های همیشگی و شناخته شده تأثیر دارد چرا که مستقیما بر بازارهای جهانی و منافع آمریکا اثر می گذارد. راهبرد ایران از لحاظ اقتصادی مؤثر است چرا که با راهکارهای ارزان قیمت هزینه های سنگینی برای دشمنان خود تعریف می کند، دشمنانی که از سامانه های دفاعی گران استفاده می کنند. این یک امتیاز آشکار به ایران می دهد به طوری که افزایش قیمت نفت به نفع این کشور است.

وی تاکید کرد، ترامپ تلاش کرد تنگه هرمز را تحت محاصره دریایی قرار دهد اما ایران برای تحمل فشارهای اقتصادی قدرتمندتر است و سال ها با تحریم ها دست و پنجه نرم کرده است. آمریکا در سایه جنگ علیه ایران با فشارهای داخلی زیادی به ویژه با نزدیک شدن به موعد انتخابات رو به رو است.

سوانسون در خصوص نظام سیاسی ایران نیز نوشت، نظام سیاسی در این کشور بر خلاف تصور برخی تحلیلگران با وجود حملات اخیر همچنان مستحکم و هماهنگ و فعال است. تصمیم گیرندگان در آمریکا درباره قدرتشان برای تأثیر گذاری بر سیاست داخلی ایران مبالغه کردند. از ریگان گرفته تا ترامپ نتوانستند در نظام سیاسی ایران تغییری ایجاد کنند. ترامپ باید انتظارات خود را اصلاح کند چرا که ایران به آسانی تحت فشارها تسلیم نخواهد شد. بهترین گزینه پیش روی واشنگتن خروج حساب شده از جنگ با ایران و تعامل با رهبران این کشور است.