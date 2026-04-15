به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «تحلیل سازوکارهای خبری» شامگاه سه‌شنبه با حضور جمعی از خبرنگاران، فعالان رسانه و مهمانانی از کشور ترکیه در تبریز برگزار شد. این رویداد به‌منظور بررسی شیوه‌های روایت در بحران‌ها، نقش رسانه در تحولات منطقه و ضرورت افزایش تعاملات رسانه‌ای میان دو کشور سامان یافت.

در بخش نخست این برنامه، روایت انسانی و دقیق یکی از امدادگران حاضر در عملیات امدادرسانی، نقطه عطف جلسه بود؛ امدادگری که ماجرای نجات معجزه‌آسای «حلما» کودک بیرون‌کشیده‌شده از زیر آوار حادثه را بازگو کردند.

همچنین در ادامه نشست، دو تن از مهمانان رسانه‌ای از کشور ترکیه با بیان دیدگاه‌های خود درباره نقش روایت‌سازی، مسئولیت رسانه‌های مسلمان و اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، بر لزوم هم‌افزایی خبری میان ملت‌ها تأکید کردند. جمعی از خبرنگاران استان آذربایجان شرقی نیز تجربیات خود از پوشش حادثه، روایت‌سازی میدانی و بازتاب رسانه‌ای آن را مطرح کردند.

روایت میدانی امدادگر از نجات حلما

در آغاز نشست، احمدی امدادگر حاضر در عملیات امدادرسانی با بازگویی بخشی از تجربه میدانی خود گفت: پس از اعلام اصابت، سریعاً به محل رفتیم. ابتدا یک مصدوم را منتقل کردیم و سپس وارد خانه‌ای شدیم که صدایی ضعیف از آن شنیده می‌شد.

وی توضیح داد: پیکر برادر کوچک حلما ابتدا پیدا شد، اما نشانه‌ای از خود حلما و بقیه ی خانواده او نبود، تا اینکه دستان کوچکی از زیر آوار بیرون آمد و سپس صورت او آشکار شد.

این امدادگر با اشاره به سختی مسیر خروج و شرایط عملیات افزود: احساس می‌کردم فرزند خودم را از دل آوار بیرون می‌کشم. توان گریه نداشتم؛ فقط به نجات او فکر می‌کردم.

به گفته وی، با همراهی نیروهای آتش‌نشانی و امداد، کودک به سلامت از منطقه منتقل شد.

وی گفت: حلما امروز دختر ایران است؛ فرزند همه ما است.

دیدگاه‌های نورالدین حوجا؛ ضرورت هم‌افزایی رسانه‌ای

در ادامه نشست، یکی از مهمانان رسانه‌ای از ترکیه سخن گفت و بر اهمیت همگرایی رسانه‌ای در منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش رسانه در روایت‌سازی افزود: ما به‌عنوان دوستان ملت ایران در این نشست حاضر شده‌ایم تا در کنار شما تجربه‌ها را تبادل کنیم.

وی بیان کرد که رسانه، مکمل میدان در انتقال واقعیات و مقابله با روایت‌های مخدوش است.

وی مسئولیت رسانه‌ها در شرایط بحرانی و حساس منطقه را یادآور شد و گفت: وظیفه ما رساندن حقیقت به افکار عمومی است. ما بخشی از جریان رسانه‌ای هستیم که تلاش می‌کند صدای ملت‌ها را منعکس کند.

سخنان محمدباقر از ترکیه درباره شناخت متقابل ملت‌ها

دیگر مهمان ترکیه‌ای جلسه نیز با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در نشست گفت: شاید تفاوت‌هایی میان ما باشد، اما ما هرگز مردم ایران را تنها نمی‌گذاریم.

وی ضمن قدردانی از میزبانی رسانه‌های ایرانی افزود: ما پیش از این شناخت دقیقی از مردم ایران نداشتیم، اما امروز می‌دانیم که شما مردمی صبور، مقاوم و اهل ایستادگی هستید.

وی همچنین بر اهمیت همکاری‌های مستمر میان رسانه‌های دو کشور تأکید کرد و گفت: این تعاملات می‌تواند به تقویت روایت‌های صحیح و مقابله با جریان‌های تحریف‌کننده کمک کند.

در بخش پایانی نشست، خبرنگاران فعال در استان آذربایجان شرقی نیز به بیان مشاهدات و تجربیات خود درباره حادثه و نحوه پوشش رسانه‌ای آن پرداختند. آنان تأکید کردند که روایت میدانی نجات حلما یکی از تأثیرگذارترین و پربازتاب‌ترین گزارش‌های آن روز بود و همکاری مردم، نیروهای امدادی و رسانه‌ها در ثبت دقیق آن نقش مهمی ایفا کرد.

خبرنگاران همچنین درباره اهمیت مدیریت صحنه حادثه، سرعت انتقال اطلاعات و چگونگی هماهنگی رسانه‌ها در شرایط بحرانی توضیحاتی ارائه کردند.