۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۰

سفر منطقه‌ای نخست وزیر پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

وزارت خارجه پاکستان از سفر نخست وزیر این کشور به عربستان، قطر و ترکیه با محوریت مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر این کشور امروز سفر منطقه‌ای خود را به عربستان، قطر و ترکیه آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، محور رایزنی‌های شهباز شریف در این سفرهای منطقه‌ای، مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا است.

پیشتر یک منبع دیپلماتیک گفته بود که تبادل مستمر پیام بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پیرامون تحولات جاری پس از مذاکرات اسلام‌آباد ادامه دارد.

این منبع دیپلماتیک گفت که عزم پاکستان برای ادامه تلاش‌های میانجی‌گرایانه ادامه دارد.

