به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر این کشور امروز سفر منطقهای خود را به عربستان، قطر و ترکیه آغاز خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، محور رایزنیهای شهباز شریف در این سفرهای منطقهای، مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا است.
پیشتر یک منبع دیپلماتیک گفته بود که تبادل مستمر پیام بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پیرامون تحولات جاری پس از مذاکرات اسلامآباد ادامه دارد.
این منبع دیپلماتیک گفت که عزم پاکستان برای ادامه تلاشهای میانجیگرایانه ادامه دارد.
