به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نواف الموسوی یکی از مسئولان برجسته حزب الله لبنان تاکید کرد که مذاکرات میان بیروت و تل آویو در آمریکا فاقد مشروعیت سیاسی است.

وی هشدار داد، رژیم صهیونیستی بدون آن که طرف لبنانی اهرم فشاری داشته باشد چیزی ارائه نمی دهد. این نشست یک اشتباه تاریخی و امتیازدهی رایگان به شمار می رود.

الموسوی بیان کرد، هدف رژیم صهیونیستی از هر گونه مذاکره، کشاندن لبنان به درگیری داخلی با حزب الله است. در عین حال شایعات منتشر شده در خصوص قصد و نیت حزب الله برای تحرکات داخلی دروغ است.

وی تصریح کرد، حزب الله به صلح داخلی اعتقاد دارد. در عین حال شروط توقف جنگ را توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، عقب نشینی کامل، آزادی اسرا، بازگشت آوارگان و بازسازی مناطق آسیب دیده می دانیم.