به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد عتبات عالیات استان سمنان در فرمانداری مرکز استان با اشاره به فعالیت مواکب در راستای خدمترسانی معنوی به مردم بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۱ تا ۳۲ موکب در حوزه عتبات عالیات استان در حال فعالیت هستند که از این تعداد، ۱۷ موکب مربوط به شهرستان سمنان و مابقی در سطح استان فعالیت دارند.

وی با تأکید بر حمایت از این مجموعه‌ها گفت: برای مواکب تحت پوشش سازمان تبلیغات اسلامی، به هر موکب بین پنج الی هفت میلیون تومان کمک شده که در مجموع حدود ۱۴۰ میلیون تومان به این بخش اختصاص یافته است.

فرماندار سمنان ادامه داد: مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان دیگر برای حمایت از مواکب شهرستان در نظر گرفته شده تا با هماهنگی لازم، میان مواکب توزیع و در مسیر خدمت‌رسانی به زائران هزینه شود.

صمیمیان در خصوص حمایت‌های جانبی افزود: برای برگزاری برنامه‌ها و همایش‌ها، تأمین مکان و همچنین اختصاص ۵۰ میلیون تومان برای ایاب و ذهاب زائران به مقصد مشهد مقدس پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به نقش دهیاری‌ها در این حوزه بیان کرد: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نیز با هماهنگی دهیاران و از طریق پیگیری اعتبارات ملی برای تقویت فعالیت‌های مرتبط در روستاها در نظر گرفته شده است.

فرماندار سمنان ادامه داد: پیگیری تخصیص سرانه اعتباری دهیاری‌ها از طریق ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۴۲ در دستور کار قرار دارد تا بخشی از نیازهای این حوزه تأمین شود.

صمیمیان همچنین بر لزوم تداوم هماهنگی‌ها تأکید کرد و گفت: در جلسه آینده شورای اداری، فرصتی برای ارائه گزارش و هماهنگی بیشتر با اعضای ستاد عتبات عالیات در نظر گرفته خواهد شد.