حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ایلام (EOC) مبنی بر وقوع حادثه برای یک کوهنورد در محدوده «بوته» ارتفاعات سیاهکوه، تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان بلافاصله به محل اعزام شد.
وی بیان کرد: نجاتگران پس از پیمودن مسیرهای دشوار و صعبالعبور در شرایط جوی نامساعد و تاریکی شب، به فرد مصدوم دسترسی پیدا کردند. امدادگران پس از تثبیت فنی صحنه و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، مصدوم را با رعایت اصول ایمنی به پاییندست کوهستان منتقل کردند.
وی عنوان کرد: فرد حادثهدیده برای تکمیل مراحل درمانی تحویل عوامل اورژانس شد. در پایان، از همراهی و همکاری مردم محلی که در این عملیات دشوار یاریگر تیمهای امدادی بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم.
