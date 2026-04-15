به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه گذشته در میان تجمعات مردمی که در حمایت از ایران و فرماندهان نظامی برگزار شد، حضور یافت و در اظهاراتی کوتاه به توصیف فضای این گردهمایی‌ها پرداخت. وی با اشاره به حضور خود در این تجمعات اظهار کرد: دقایقی توفیق پیدا کردم در تجمعات شبانه مردمی باشم.

سیاری در ادامه با تأکید بر آنچه عظمت و غیرت مردم عنوان کرد، افزود: در مقابل عظمت و غیرت مردان و زنان و جوانان و کودکانی که دیدم، جان‌فدا شدن هم کم است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین با اشاره به انسجام اجتماعی شکل‌گرفته در این تجمعات، گفت: افتخار می‌کنم که قطره‌ای هستم از اقیانوس بیکران اتحاد ملت ایران.

وی در پایان سخنان خود با بیان عبارت «جان‌فدای ملت شریف ایران»، بر همراهی و همدلی خود با مردم تأکید کرد.

حبیب‌الله سیاری از جمله فرماندهان باسابقه نیروی دریایی ارتش است که از سال ۱۳۹۶ تاکنون به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده ارتش فعالیت می‌کند. وی پیش از این، در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ فرماندهی نیروی دریایی ارتش را برعهده داشته است. سیاری متولد ۱۹ دی ۱۳۳۴ است و فعالیت نظامی خود را از سال ۱۳۵۳ با پیوستن به نیروی دریایی آغاز کرده است. او دوره‌های تخصصی مختلفی از جمله تکاوری، دافوس و علوم استراتژیک را گذرانده و در طول جنگ ایران و عراق نیز به‌عنوان تکاور نیروی دریایی حضور داشته است.

بر اساس سوابق منتشرشده، وی بیش از ۷۵ ماه حضور در جبهه داشته و جانباز محسوب می‌شود. در کارنامه مدیریتی او، مسئولیت‌هایی همچون جانشینی فرمانده منطقه یکم دریایی، فرماندهی منطقه چهارم دریایی، معاونت امور اجرایی و پشتیبانی رزمی ستاد مشترک ارتش و همچنین جانشینی فرمانده نیروی دریایی ارتش دیده می‌شود.