هنرمند متعهد باید از حقانیت تاریخی ملت ایران بگوید

محمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسالت بنیادین یک هنرمند، فراتر از کالبد اثر و صرف تولید هنری، در کنشگری اجتماعی او نهفته است. هنرمندی که نسبت به تلاطم‌های پیرامون و رنج‌های زمانه بی‌تفاوت باشد و تنها به خلق اثر بسنده کند، هرگز به ساحت «هنر متعالی» دست نخواهد یافت.

وی افزود: در روزگار کنونی و در میانه نبردهایی چون فعال حوزه هنرهای تجسمی عنوان کرد: «جنگ رمضان»، نخستین گام هنرمند، بازتاب دادن حساسیت انسانی خود نسبت به فجایع پیرامونی است اما رسالت او به اینجا ختم نمی‌شود.

این هنرمند قزوینی با بیان اینکه هنرمند باید علم‌دار و راهبر جریان اجتماعی خویش باشد اضافه کرد: او باید با حضور در میانه میدان و در هم‌صدایی با خیل عظیم مردم، آگاهی‌بخشی را به اوج برساند.

اسدی بیان کرد: در شرایطی که رسانه‌های دشمن با بمباران خبری در پی غبارآلود کردن حقیقت هستند، هنرمند وظیفه دارد با هر مدیوم و ابزاری که در اختیار دارد از گرافیک و نقاشی تا سینما و موسیقی به روایتگری دقیق و واقع‌گرایانه بپردازد.

وی تاکید کرد: کلید گریز از «شعارزدگی»، پناه بردن به جست‌وجوگری صمیمانه و نمایش حقیقتِ عریان با دقتِ هنری است؛ چرا که صادقانه‌ترین روایت، همواره بر دل مردم می‌نشیند و توطئه روایت‌های دروغین را خنثی می‌کند.

این کارشناس هنری تاکید کرد: اگرچه هنر انقلاب در دهه ۶۰ و دوران دفاع مقدس، فرم و محتوای ویژه‌ای متناسب با اقتضائات آن زمان داشت اما امروز ضرورت ندارد که هنر ما لزوماً در همان قالب‌های صوری باقی بماند.

وی بیان کرد: جهان تکنولوژی و ابزارهای مدرن، مدیوم‌های جدیدی را پیش روی ما نهاده است که بهره‌گیری از آن‌ها الزامی است با این حال، آنچه در گذر زمان تغییرناپذیر باقی می‌ماند تعهد و پایبندی به آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

اسدی اضافه کرد: ابزارها نو می‌شوند اما باورها و نگاه آرمانی هنرمند به ریشه‌های انقلاب ۵۷، باید با همان صلابت و عقیده استوار در آثار امروزی تبلور یابد.

وی خاطرنشان کرد: جنگ ذاتاً پدیده‌ای هولناک، ویرانگر و آمیخته به خون و فقدان است اما هنر انقلابی، برخلاف هنر لیبرال، بن‌بست‌گرا نیست. از آنجا که ما هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و نخواهیم بود و همواره مورد تجاوز و زورگویی استعمارگران قرار گرفته‌ایم، در «سمت درست تاریخ» ایستاده‌ایم.

اسدی مطرح کرد: هنرمند متعهد با تکیه بر حقانیت تاریخی ملت ایران، موظف است در جانِ جامعه نشاط و امید تزریق کند. او با حضور در میادین، مصاحبه‌ها و زیستِ مردمی خود، به جامعه اطمینان می‌دهد که چهره‌های شاخص هنری در کنار آن‌ها ایستاده‌اند. هنر انقلابی یعنی ایستادن در کنار مردم و تبدیل تلخی پایداری به حلاوتِ امید به پیروزی.

وی افزود: هر جنگی سرانجام در غبار سیاست یا میدان نظامی به پایان می‌رسد، اما آنچه جاودانه می‌ماند، ایران عزیز و ملت بزرگ آن است. این سرزمین کهن با تمدن و فرهنگی ریشه‌دار، به برکت اقتدار جمهوری اسلامی، بار دیگر از این آزمون دشوار سربلند بیرون خواهد آمد.

وی در پایان گفت: ما به زودی برگ زرین دیگری بر تارک تاریخ فرهنگی خود خواهیم افزود و ثابت خواهیم کرد که تمدن اصیل ایرانی در برابر مدعیان بی‌ریشه و تاریخ، همواره پیروز است. آن روزِ پیروزی را در کنار مردم جشن خواهیم گرفت و با افتخار به هویت ملی و آرمان‌های والای خود خواهیم بالید.