رویداد «به کدامین گناه؟» در هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سوره امید، در هفته هنر انقلاب اسلامی و در چهلمین روز شهادت دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه میناب»، رویداد ملی نمایشی «به کدامین گناه؟» در سراسر کشور آغاز شد.
این مجموعه اجراها با گرامیداشت یاد و خاطره کودکان میناب و با حضور هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان در ایران به صورت محیطی اجرا شده است.
در چارچوب رویداد ملی «به کدامین گناه؟»، ۲۱ استان کشور میزبان اجرای آثار نمایشی بودند؛ اجراهایی که تنها به مراکز استانها محدود نشد و در بعضی از نقاط، گروهها در شهرستانها و حتی روستاها نیز به اجرای برنامه پرداختند.
تعدادی از نمایشها در تجمعات شبانه، مساجد و فضاهای مردمی برگزار شد، برخی نیز اجراهای خود را در محیطهای ویژهتر از جمله ساحل و فضاهای تجاری اجرا کردند.
این رویداد ملی، استانهایی از سیستان و بلوچستان تا شهرهای شمالی و مناطق مرکزی ایران را دربر میگیرد و طیفی متنوع از مخاطبان در نقاط مختلف کشور را با خود همراه کرده است.
رویداد «به کدامین گناه؟» به همت مؤسسه سوره امید حوزه هنری، با مشارکت بنیاد برکت و همکاری مرکز هنرهای نمایشی سوره برگزار میشود.
با توجه به استقبال مردم و مخاطبان، زمان اجرای این برنامهها در قالب ویژهبرنامههای «هفته هنر انقلاب اسلامی» برای یک دوره ۷ روزه تمدید شد و تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.
نظر شما