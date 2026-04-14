برگزاری محفل شعر آیینی «در حرم دلدار» در حسینیه اعظم زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل شعر آیینی «در حرم دلدار» با حضور جمعی از شاعران برجسته آیینی استان و شمالغرب کشور، چهارشنبه ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵ در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

در این مراسم که از ساعت ۲۰:۰۰ آغاز خواهد شد، ولی الله کلامی زنجانی، دکتر قربان ولیئی، علی حنیفه، محمدجواد شرافت و احمد بابایی به شعرخوانی میپردازند.

دست اندرکاران برگزاری این رویداد، حسینیه اعظم زنجان را «میعادگاه عاشقان حسینی» خوانده و تأکید کردهاند که این محفل با هدف پاسداشت شعر آیینی و ارج نهادن به مقام اهل بیت (ع) برگزار می شود.

از عموم علاقه مندان به شعر و ادب آیینی دعوت شده است در این شب شعری حضور یابند.