۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

برگزاری محفل شعر آیینی «در حرم دلدار» در حسینیه اعظم زنجان

زنجان-محفل شعر آیینی «در حرم دلدار» شامگاه چهارشنبه 26 فروردین در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل شعر آیینی «در حرم دلدار» با حضور جمعی از شاعران برجسته آیینی استان و شمالغرب کشور، چهارشنبه ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵ در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

در این مراسم که از ساعت ۲۰:۰۰ آغاز خواهد شد، ولی الله کلامی زنجانی، دکتر قربان ولیئی، علی حنیفه، محمدجواد شرافت و احمد بابایی به شعرخوانی میپردازند.

دست اندرکاران برگزاری این رویداد، حسینیه اعظم زنجان را «میعادگاه عاشقان حسینی» خوانده و تأکید کردهاند که این محفل با هدف پاسداشت شعر آیینی و ارج نهادن به مقام اهل بیت (ع) برگزار می شود.

از عموم علاقه مندان به شعر و ادب آیینی دعوت شده است در این شب شعری حضور یابند.

